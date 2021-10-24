Працюватимуть довше, ніж попередники: коли очікувати парламентські вибори в Україні

Ситуація в Україні та влада стрімко змінювалася у 2019 році. На наслідки рішень, правові колізії та терміни особливо ніхто не зважав. Відтак шостий президент Володимир Зеленський був категоричний та розпустив Верховну Раду 8 скликання.

Під президентським іменем партія "Слуга народу" отримала більшість мандатів на парламентських виборах. Однак дострокові вибори мають і свої наслідки – 9 скликання ВРУ замість звичних 5 років каденції, за законом, має скласти мандати раніше.

До теми Ймовірно, буде найдовшим в історії України, – Юрчишин про парламент 9 скликання

Передбачається, що нардепи 9 скликання завершать роботу восени 2023 року. Термін їхнього перебування при владі становитиме лише 4 роки і 1 місяць.

Остаточне рішення за КСУ

За словами політолога Ігоря Чаленка, в українських реаліях, теоретично, можливе навіть продовження терміну Ради певного скликання. Оскільки навіть розпуск парламенту попереднього скликання був не до кінця "чистим".

Тоді крапку в суперечливому питання поставив Конституційний Суд України, підтримавши позицію Зеленського. У майбутній ситуації, найімовірніше, також слово буде за КСУ.

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У Конституції є кілька часових меж щодо терміну роботи парламенту. За статтею 77, чергові парламентські вибори відбуваються у жовтневу неділю на 5 рік повноважень Верховної Ради. Водночас є стаття 76, в якій зазначено, що термін повноважень парламенту5 років.

За першим сценарієм парламент 10 скликання обиратимуть у жовтні 2023 року. А за другим – навесні 2024 року. Фахівці наголошують, що логічно зупинитися на першому варіанті.

У конституціоналізмі є загальний термін – 5 років, щоб не було узурпації влади, збільшення терміну. Зменшення завжди є, коли позачергові парламентські чи президентські вибори. Схожу позицію КСУ висловлював у мотивуванні. Юлія Кириченко Експертка Центру політико-правових реформ

Затягування термінів

На екваторі каденції нардепи перебувають у глибоких роздумах. Ймовірно, що 45 охочих протлумачити статті знову набереться. Є й проблеми, про які відверто говорять у монобільшості.

Враховуючи, що зараз КСУ заблокований, такої можливості зараз немає, але щойно його розблокують, буде багато листів. Особисті позиції багатьох депутатів, не тільки нашої фракції – якщо в Конституції імперативно написано 5 років, то це має бути 5 років. Давид Арахамія Голова фракції "Слуга народу"

Експерти зазначають, що найвигідніше затягти термін якраз "слугам народу". Вони гратимуть головну скрипку разом із Банковою, бо це забезпечить шанси на повторення історії успіху Зеленського у 2019 році.

Де-юре, я бачу можливості, як це можна перенести, але що стосується Верховної Ради, я б не грався у цю гру. Не факт, що монокоаліція збережеться через рік, оскільки вона складається щонайменше з 7 груп впливу. За 9 місяців ситуація може змінитися. Iгор Чаленко Політолог

Не відкидають досі і варіант проведення дострокових президентських виборів, що також збереже бажану черговість. Досі достеменно невідомо, чи балотуватиметься удруге на главу держави Володимир Зеленський. Хоч натяки на це є досить прозорі.