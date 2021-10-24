Працюватимуть довше, ніж попередники: коли очікувати парламентські вибори в Україні
Джерело:24 канал
Ситуація в Україні та влада стрімко змінювалася у 2019 році. На наслідки рішень, правові колізії та терміни особливо ніхто не зважав. Відтак шостий президент Володимир Зеленський був категоричний та розпустив Верховну Раду 8 скликання.
Під президентським іменем партія "Слуга народу" отримала більшість мандатів на парламентських виборах. Однак дострокові вибори мають і свої наслідки – 9 скликання ВРУ замість звичних 5 років каденції, за законом, має скласти мандати раніше.
До теми Ймовірно, буде найдовшим в історії України, – Юрчишин про парламент 9 скликання
Передбачається, що нардепи 9 скликання завершать роботу восени 2023 року. Термін їхнього перебування при владі становитиме лише 4 роки і 1 місяць.
Остаточне рішення за КСУ
За словами політолога Ігоря Чаленка, в українських реаліях, теоретично, можливе навіть продовження терміну Ради певного скликання. Оскільки навіть розпуск парламенту попереднього скликання був не до кінця "чистим".
Тоді крапку в суперечливому питання поставив Конституційний Суд України, підтримавши позицію Зеленського. У майбутній ситуації, найімовірніше, також слово буде за КСУ.Довідка. У Конституції є кілька часових меж щодо терміну роботи парламенту. За статтею 77, чергові парламентські вибори відбуваються у жовтневу неділю на 5 рік повноважень Верховної Ради. Водночас є стаття 76, в якій зазначено, що термін повноважень парламенту – 5 років.
За першим сценарієм парламент 10 скликання обиратимуть у жовтні 2023 року. А за другим – навесні 2024 року. Фахівці наголошують, що логічно зупинитися на першому варіанті.
У конституціоналізмі є загальний термін – 5 років, щоб не було узурпації влади, збільшення терміну. Зменшення завжди є, коли позачергові парламентські чи президентські вибори. Схожу позицію КСУ висловлював у мотивуванні.
Затягування термінів
На екваторі каденції нардепи перебувають у глибоких роздумах. Ймовірно, що 45 охочих протлумачити статті знову набереться. Є й проблеми, про які відверто говорять у монобільшості.
Враховуючи, що зараз КСУ заблокований, такої можливості зараз немає, але щойно його розблокують, буде багато листів. Особисті позиції багатьох депутатів, не тільки нашої фракції – якщо в Конституції імперативно написано 5 років, то це має бути 5 років.
Експерти зазначають, що найвигідніше затягти термін якраз "слугам народу". Вони гратимуть головну скрипку разом із Банковою, бо це забезпечить шанси на повторення історії успіху Зеленського у 2019 році.
Де-юре, я бачу можливості, як це можна перенести, але що стосується Верховної Ради, я б не грався у цю гру. Не факт, що монокоаліція збережеться через рік, оскільки вона складається щонайменше з 7 груп впливу. За 9 місяців ситуація може змінитися.
Не відкидають досі і варіант проведення дострокових президентських виборів, що також збереже бажану черговість. Досі достеменно невідомо, чи балотуватиметься удруге на главу держави Володимир Зеленський. Хоч натяки на це є досить прозорі.