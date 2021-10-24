Будут работать дольше, чем предшественники: когда ожидать парламентские выборы в Украине

Ситуация в Украине и власть стремительно менялась в 2019 году. На последствия решений, правовые коллизии и сроки, особо никто не обращал внимания. Затем шестой президент Владимир Зеленский был категоричен и распустил Верховную Раду 8 созыва.

Под президентским именем партия "Слуга народа" получила большинство мандатов на парламентских выборах. Однако досрочные выборы имеют и свои последствия – 9 созыв ВРУ вместо привычных 5 лет каденции, по закону, должны сложить мандаты ранее.

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Предполагается, что нардепы 9 созыва завершат работу осенью 2023 года. Срок их пребывания у власти составит всего 4 года и 1 месяц.

Окончательное решение по КСУ

По словам политолога Игоря Чаленко, в украинских реалиях, теоретически, возможно даже продление срока Рады определенного созыва. Поскольку даже роспуск парламента предыдущего созыва был не до конца "чистым".

Тогда точку в спорном вопросе поставил Конституционный Суд Украины, поддержав позицию Зеленского. В предстоящей ситуации, вероятнее всего, также слово будет за КСУ.

. В Конституции есть несколько временных границ относительно срока работы парламента. По статье 77, очередные парламентские выборы проходят в октябрьское воскресенье на 5 год полномочий Верховной Рады. В то же время есть статья 76, в которой указано, что срок полномочий парламента – 5 лет.

По первому сценарию парламент 10 созыва будут избирать в октябре 2023 года. А по второму – весной 2024 года. Специалисты отмечают, что логично остановиться на первом варианте.

В конституционализме есть общий срок – 5 лет, чтобы не было узурпации власти, увеличения срока. Уменьшение всегда есть, когда внеочередные парламентские или президентские выборы. Похожую позицию КСУ высказывал в мотивировке. Юлия Кириченко Эксперт Центра политико-правовых реформ

Затягивание сроков

На экваторе каденции нардепы находятся в глубоких размышлениях. Вероятно, что 45 желающих протолковать статьи снова наберется. Есть и проблемы, о которых откровенно говорят в монобольшинстве.

Учитывая, что сейчас КСУ заблокирован, такой возможности сейчас нет, но как только его разблокируют, будет много писем. Личные позиции многих депутатов, не только нашей фракции – если в Конституции императивно написано 5 лет, то это должно быть 5 лет. Давид Арахамия Глава фракции "Слуга народа"

Эксперты отмечают, что выгоднее всего затянуть срок как раз "слугам народа". Они будут играть главную скрипку вместе с Банковой, потому что это обеспечит шансы на повторение истории успеха Зеленского в 2019 году.

Де-юре, я вижу возможности, как это можно перенести, но что касается Верховной Рады, я бы не играл в эту игру. Не факт, что монокоалиция сохранится через год, поскольку она состоит по меньшей мере из 7 групп влияния. За 9 месяцев ситуация может измениться. Игорь Чаленко Политолог

Не отвергают до сих пор и вариант проведения досрочных президентских выборов, что также сохранит желаемую очередность. До сих пор доподлинно неизвестно, будет ли баллотироваться во второй раз на главу государства Владимир Зеленский. Хоть намеки на это достаточно прозрачны.