Верховна Рада проти РНБО: Разумков бореться за можливість визначати олігархів

Новий політичний сезон, який розпочнеться 7 вересня, обіцяє бути цікавим. Як анонс до нього – словесна перепалка секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, яка відбулася на своєрідному телевізійному рингу.

Здається, що кішка, яка останнім часом була між Дмитром Разумковим і Володимиром Зеленським, тепер перебігла дорогу Разумкову і Данілову. Можливо, голова парламенту просто вирішив з усіма пересваритися і піти в опозицію.

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Важко сказати, що насправді відбувається. Поки ви всі цими днями спостерігали за блискавками в небі, журналісти спостерігали, як ці самі громовиці літали між Банковою та куполом Верховної Ради.

У чому суть конфлікту

Ще перед канікулами 2021 року, на розгляд народних депутатів потрапив законопроєкт про олігархів. У першому читанні за нього проголосували, а от до другого справа поки так і не дійшла.

До документа багато питань і в експертів, і у нардепів. Проте найголовнішим в обговореннях є те, у кого буде так званий "указующий перст". Тобто кому віддадуть право, визначати хто олігарх, а хто ні.

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У законопроєкті вказали, що право за РНБО. І це логічно. Бо, по-перше, РНБО – орган колективний. По-друге, Рада нацбезпеки вже встигла зарекомендувати себе "великими математиками". Тобто все "порешаєм" і за судову систему, і за Раду, і за того хлопця також.

І, по-третє, саме РНБО у нас вводить санкції проти багатих і нечесних світу цього. Тому мені, як і, можливо, вам, здавалося, що все логічно, але тільки не Разумкову.

Разумкову не подобається, що діятиме РНБО

Спікерові парламенту ця ідея від самого початку не надто подобалася. Склалось враження, Разумкову і самі засідання РНБО не дуже подобаються, бо то у нього справи, тому він не може бути прийти на засідання, то він проти санкцій, які Радбез накладає на канали та ЗМІ, що поширюють відкриті фейки, маніпулюють та й взагалі говорять мовою ворожнечі.

Тепер Разумкову не подобається ідея віддати головну скрипку в руки РНБО через можливий конфлікт інтересів. Він полягає у тому, що хтось із Радбезу начебто може перебувати в тісних корупційних стосунках із представником великого бізнесу, тому не проголосує в рамках РНБО за внесення цієї особи до переліку олігархів. Інша річ, як вважає Разумков, незалежна Верховна Рада. Саме там люди з ідеальною репутацією.

"Показати пальцем" на конкретних нардепів

Володимир Зеленський 15 квітня 2021 року ініціював законопроєкт про статус олігарха. У реєстр можуть потрапити люди, які мають вплив на ЗМІ й беруть участь у політичному житті, мають монопольну власність та активи у 2,27 мільярда гривень.

Данілов після цього від душі посміявся. Він вирішив нагадати Разумкову, що вплив олігархів на Верховну Раду сьогодні є дуже-дуже великим і це треба припиняти. За словами секретаря РНБО, ті закони, які олігархи "собі ухвалюють" у ВР, є одним з елементів їхнього існування.

Голова РНБО попросив назвати, хто з 23 членів РНБО схильний до того, щоб "піддатися спокусі" й бути корумпованим олігархами. Він закликав Разумкова визначитись, хто буде вестиме реєстр олігархів, бо це може бути ж і не РНБО. Проте президент вважає, що це має бути саме воно.



Данілова розсмішила заява Разумкова / Фото Офісу Президента

Щоб озвучити відповідь Разумков не знайшов кращого місця, як канал олігарха Дмитра Фірташа, де йому за це щиросердечно подякували. Він порадив Данілову "показати пальцем" на депутатів, які мають зв'язок з олігархами.

"Вважаю, що це не повинно бути РНБО. Думаю, що пан Данілов, як відповідальна особа, вже звернувся до правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, бо зв'язок з олігархами, якщо вони мають – це корупція. Ба більше, я готовий надати трибуну ВР, щоб пальцем показати, на кого саме є таки тиск. Якщо такого не відбудеться, то, можливо, доведеться вибачатись перед народними депутатами та парламентом", – сказав Разумков.

Які депутати пов'язані з олігархами

До суду з одними журналістськими розслідуваннями не підеш. Однак вони свідчать про те, що Олександр Дубінський тісно пов'язаний з Коломойським.

Якщо ви забули, єдиною депутаткою зі "слуг", яка не підтримала президентський законопроєкт про олігархів була Людмила Буймістер. Вона одна з тих народних обраниць, яка ніколи особливо і не приховувала, що працює не в інтересах своїх виборців, а в інтересах Ріната Леонідовича.



Людмила Буймістер не підтримала закон про олігархів / Фото фейсбук-сторінки Людмили Буймістер

Є ще група "За майбутнє" з 18 народних депутатів, які на політичній арені з'явились у травні 2020. Тоді й заявили про створення однойменної партії на чолі з "найкращим другом" олігарха Ігоря Коломойського – Ігорем Палицею.

Також не забувайте про групу Іллі Павлюка. Вона суттєвіша ніж "За майбутнє" і налічує близько 30 нардепів, які як зайчики бігають до нього в офіс за настановами та голосують в інтересах Ріната Ахметова та його бізнесу.

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У Раді теж є олігархи

Взагалі тих, кого завтра можуть визнати олігархами, навіть не групи свої до Ради завели, а самі зайшли туди. Мовиться про Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

Пане Разумкове, не вдаваймо вчорашніх, а зізнаймось, що як не крути, а ті 23 члени РНБО є незалежнішими від олігархічного впливу, ніж наша поважна Верховна Рада. Проте це мій власний висновок.

Цікаво, чи скористається Данілов пропозицією Разумкова пан Данілов і чи покаже з трибуни пальцем на тих славних нащадків, які втратили довіру свого виборця чи не відразу як увійшли за списками до Ради.