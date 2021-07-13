Там є довірена людина – друг президента. Інколи йому приносять важкі сумки, а далі до офісу бігає вже він. Журналісти Bihus.Info тривалий час спостерігали за двориком. Вони подивились, хто туди бігає розв'язувати питання.

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В новинах традиційно показують парадний вхід Офісу Президента. Але є ще й непримітний боковий. Біля нього, в будинку, створили офіс неформального куратора депутатів від "Слуги народу" – офіс групи Іллі Павлюка.

Офіс групи Павлюка

Взимку журналісти робили розслідування, показували як депутати "Слуги народу" регулярно ходять в офіс перед голосуваннями. Показували, за що і в чиїх інтересах вони потім голосують (спойлер – в інтересах Ріната Ахметова, якого група обслуговувала). Потім Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу щодо впливу на депутатів.

І депутати одразу ж припинили туди ходити і почали голосувати без підказок? Ні. Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія оцінив дії своїх депутатів. Мовляв, бігає група його депутатів до тіньового куратора.



Ілля Павлюк / Фото "Ділова столиця"

Навесні, вже після порушеної Генпрокуратурою справи, розслідувачі повернулись до цього дворику. Ба більше, Зеленський дуже багато і впевнено говорив про санкції та олігархів.

У дворику під Офісом Президента слова очільника держави сприймаються особливо саркастично. Адже там і олігархи, і вплив на політиків, і тіньові призначення, і відвертий кримінал. Найгірше те, що президент прекрасно про це знає, але мовчить. Бо це ж тільки ворогам – закон, а давнім друзям – все.

Давній друг для Зеленського

Бізнесмена Павлюка називають саме таким давнім другом Зеленського. А ще – відомим контрабандистом і керівником групи народних депутатів від "Слуги народу".

"Я простий чоловік, займаюся сільським господарством", – говорив Павлюк. От тільки депутатів у Павлюка, схоже, вирощувати виходить краще, ніж кукурудзу. Він займається цим ще з 2019 року.

Політику часто порівнюють з партією в шахи. Те що відбувається у "Слузі народу" – це дуже така хаотична партія. Але все одно там є і свій король, навіть королі, і коні – це зокрема Павлюк.

Тіньові функціонери Зеленського

Перед президентськими виборами у штабі Зеленського зібралася команда, яку широкому загалу не дуже показували. Такі собі тіньові функціонери. Кожен робив свій внесок у перемогу Зеленського. Серед них був і Павлюк. Він координував роботу штабу в регіонах:

"натаскував" лідерів місцевих осередків;

відповідав за фінанси і виборчі комісії.

Скандали, пов'язані з Павлюком, продовжилися і після виборів. Знову згадували вплив на митницю і почали згадувати вплив на депутатів. Зеленського це знову таки чомусь влаштовувало. В результаті в групі "простого чоловіка" опинилося приблизно 30 нардепів.

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Під Новий рік журналісти зняли під офісом Павлюка чергу з нардепів, які приходили перед важливими голосуваннями, на яких вони, після візитів, синхронно як котики натискали потрібні кнопки. Але кнопки, які потрібні не Зеленському, а Ахметову.

Поїздки Ахметова до офісу Павлюка

Приїзд автомобіля ахметівського "Метінвесту" до офісу Павлюка в принципі остаточно зняв всі питання. А сам Павлюк, в перервах між зустрічами, не менш регулярно долав відрізок "мій офіс – офіс Зеленського". Там йти приблизно 20 секунд.

Взагалі Ахметов, мабуть, найближчий для ОП олігарх, який після перемоги Зеленського став трохи рівнішим за рівних. Українського президента це влаштовує хоча б тому, що на тлі усіх гучних заяв, розслідувань ГПУ, засідань РНБО, "хрестових походів" то на олігархів, то на контрабандистів, у Павлюка все чудово.



Ахметов – найближчий до ОП олігарх / Фото Liga.net

Війни ОП "тріпали" конкурентів Павлюка, а от його вплив став тільки більшим. Буревії оминають цей дворик під ОП, а от журналісти-розслідувачі – ні. Після закінчення засідання Верховної Ради 28 квітня о 15:00 з офісу Павлюка вийшла народна депутатка "слуги" Маргарита Шол.

Шол – членкиня аграрного комітету, але є великі сумніви, що обговорювали рекордні надої чи план посівної. В той день парламент проголосував за основний документ земельної реформи. Шол – співавторка відповідного законопроєкту.

Одна з норм ухваленого законопроєкту звучить так: "З метою відокремлення таких об'єктів від санітарно-технічних зон від територій житлової забудови у межі забороняють будівництво об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів". Зверніть увагу, її зачитав Сергій Бунін, який теж із групи Павлюка. Що ця теза означає на практиці?

Зв'язок Ахметова і земельної реформи

"Метінвест" Ріната Ахметова володіє величезними гірничо-збагачувальними комбінатами. Довкола – купа землі, так звані "санітарно-захисні зони". Втрачати купу землі – не хочеться, а приватизувати їх – хочеться. Раніше зробити це було неможливо, а зараз "це дасть можливість для викупу ділянок та інших об'єктів нерухомого майна для розміщення гірничовидобувних зон, пов'язаних із виробництвом корисних копалин".

"Гірничо-збагачувальним комбінатам", а це – вже бізнес Ахметова – великий земельний подарунок. Без нього, як сказали у "Слузі народу", група Павлюка за законопроєкт голосувати відмовлялася. Тож довелося вкотре йти на поступки, вигідні для олігарха. Правда тепер, почувши контекст, візит депутатки Шол в офіс Павлюка виглядає вже якось інакше.

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Не забаралися і Сергій Бунін, який і зачитував важливі для Ахметова правки з трибуни, та Олег Марусяк. Вони взагалі якісь візитери-рецидивісти. Часом журналістам здавалося, що вони жили у дворику ще з зими. Також приходила "слуга" Олена Лис.



Сергій Бунін і Олег Марусяк / Фото Bihus.Info

Дмитро Соломчук, якого називали одним з кураторів "павлюківців" в Раді, взимку теж ходив в офіс до Павлюка. Але зараз він стверджує, що нічого про нього не знає.

З офісу Павлюка 27 квітня о 9:40 вийшов депутат владної партії Андрій Холодов. За 5 хвилин вийшов і чоловік, схожий на ще одного "слугу народу", члена антикорупційного комітету Ради Валерій Стернійчук.

Саме тоді вирішували долю складу комісії, яка мала відібрати керівництво нового органу – Бюро економічної безпеки. Це бюро розслідуватиме злочини, які вчинить бізнес. Павлюк – офіційно бізнесмен, тож його, вочевидь, хвилює доля цього впливового нового органу.

Відзначимо! Холодов, разом зі ще однією депутаткою "групи Павлюка" Юлією Діденко, подавали свою кандидатури в комісію, яка відбирає керівництво відповідного органу, наступного дня після візиту.

Чим ще цікавий Холодов

Але Холодов в цій історії нам цікавий не лише в цьому контексті. Ще він цікавий, бо він кум Віктора Медведчука. Його дружина Оксана Марченко хрестила дитину депутата. І це не єдина людина з оточення Медведчука, яка останнім часом з'являється поруч з Павлюком.

Є ще одна цікава локація, де у Павлюка відбувались дуже дивні, законспіровані, важливі зустрічі. На стоянці готелю "Україна" 28 травня о 11:00 Павлюк когось довго чекав. Він приїхав на цю зустріч сам.

Нарешті до нього прийшов чоловік. Вони обмінялися декількома словами, посміялись. Потім почалось щось дивне: дивились разом в телефон, пішки ходили в різні боки стоянкою.



Дивна зустріч Павлюка / Фото Bihus.Info

Зустріч, на яку Павлюк так чекав, теж дивно закінчилась – телефонною розмовою з кимось та мінімумом словами зі співрозмовником.

Вже 8 червня Павлюк знову когось довго чекав. Він поговорив телефоном і сів в автомобіль. Нова схожа зустріч відбулась 14 червня. Хлопець щось передав Павлюку і залишив стоянку.

Таємничий гість Павлюка, фактично кур'єр, привозив йому телефон. Павлюк з кимось говорив, хлопець забирав телефон і їхав. Телефонний співрозмовник Павлюка настільки важливий, що навіть його кур'єра нардепу доводиться чекати.

Хто ж той таємничий юнак

Таємничий юнак – Ян Марченко. Він – колишній помічник народного депутата Тараса Козака – найближчого соратника Віктора Медведчука. Наразі Козак через справу і санкції переховується, десь на лінії між Росією і Білоруссю.

Марченко близький і до самого Медведчука. Саме на нього оформлювалися фірми, які використовувалися в бізнес-імперії проросійського нардепа. На Яна Марченка був записаний і "Клуб Козак" – це структура, яка фактично захопила шматок заповідного Труханового острова в Києві під тренувальну базу для бодігардів Віктора Медведчука.

Коротше Ян Марченко – людина з оточення, дуже близького оточення Медведчука. Кого саме Марченко міг телефоном стикувати з Павлюком в режимі таємничості і в стилі детективних серіалів? Логічно припустити, що це або Тарас Козак, або сам Віктор Медведчук. Ба більше, взимку в соцмережах публікували фото зустрічі Козака і Павлюка в аеропорту. А в кулуарах тим часом ходили чутки, що Павлюк готується об'єднати свою групу з ОПЗЖ.

Павлюк може бути перемовником між ОП і ОПЗЖ

Людина, яка координує 30 нардепів президентської партії, ходила у друзях Зеленського ще під час виборів. А після них часто ходить в Офіс Президента – зустрічається з представником Медведчука і Козака, яких публічно ОП усіляко засуджує.

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Журналістам Bihus.Info здається, що Павлюк може бути таємним перемовником між ОП і депутатами ОПЗЖ. Розслідувачі надіслали до Офісу Президента офіційного листа із запитанням про те, чи так це. На момент виходу ефіру відповіді вони так і не отримали.

Що Голомша забув в офісі Павлюка

Біля офісу Павлюка 26 квітня зустріли Миколу Голомшу. Він – колишній заступник генерального прокурора, який потрапив у ГПУ в найтяжчий для країни час – одразу після Революції.

Тоді якраз на Генпрокуратуру були величезні сподівання. Адже злочини президента-втікача Віктора Януковича і його оточення треба було довести, активи – знайти і арештувати, вкрадене майно – повернути. Та ситуація нічим не закінчилась. Голомша просидів в кріслі не дуже довго – з ГПУ він пішов в лідери партії "Патріот".



Микола Голомша / Фото Bihus.Info

Можлива відповідь на запитання, що він міг забути в офісі Павлюка з'явилася вже за 3 дні. Верховна Рада призначила міністром енергетики Германа Галущенка. Кандидатуру міністра шукали пів року – провалювали голосування за голосуванням, а Галущенка обрали одразу.

Іронічно, але до осені 2020 року Галущенко займав керівну посаду в "Патріотах" Миколи Голомші, який за кілька днів до призначення свого соратника навідувався до офісу Павлюка. Голомша у Павлюка з'являвся дуже часто: іноді сам, іноді разом з колишніми колегами, наприклад, з київським експрокурором Олександром Клижком.

Навідався і Верхогляд

В офісі Павлюка 27 травня відбувся аншлаг. Приблизно о 10:00 на сходах з'явився чоловік. Він без супроводу вийшов з офісу і пішов, зникаючи за рогом будинку. Цей чоловік – Володимир Верхогляд. Він єдиний обласний глава СБУ, який зумів втримати свою посаду після приходу Януковича на Банкову, а Валерія Хорошковського – у СБУ.

Верхогляд очолював СБУ в Дніпропетровській області, а пізніше був радником та консультантом голови служби. В жовтні 2014 року його люстрували, але нещодавно він поновився через суд.

Зауважимо! Вже за деякий час після цього візиту в ЗМІ з'явилась інсайдерська інформація про наміри офісу призначити Володимира Верхогляда на посаду очільника Харківської облдержадміністрації.

Наразі область дуже важлива і для президента, і для "слуг народу". Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса в місті почався новий сезон "Гри престолів", переділ сфер і передвиборча кампанія. Втрата міста для ОП може стати болючою, втрата всієї багатомільйонної області – фатальною. Тож сильна і "своя" людина на посаді очільника ОДА дуже потрібна.

Лише за кілька днів до ефіру журналісти зустріли Верхогляда і в компанії "слуги народу" з групи Павлюка Сергія Буніна в ресторані. Вони теж помітили розслідувачів, тож запитання поставити їм не вдалось. Вони пішли через задній вихід, а на телефонні дзвінки обидва не відповідали.

Офіс Павлюка перетворився на політично-бізнесовий хаб

Офіс Іллі Павлюка перетворився на політично-бізнесовий хаб. Часом здається, що туди ходить більше людей, ніж до Зеленського. Це люди з різних сфер, різних репутацій і з різним багажем.

Зранку 25 травня, приблизно о 8:00, Павлюк припаркував Mercedes і зник за дверима офісу. Ще хвилина і водій автомобіля витягнув сумку з багажника та пішов за шефом.

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Сумка дуже скоро пішла в мандри. Її згодом виніс один чоловік, а інший показав, кому ту сумку віддати. Мовиться про чернівецького депутата Валерія Чинуша. А ще – він партнер родини Павлюка. Донька останнього – Софія – разом з Чинушем володіють готелем "Буковина".

Іншого дня з офісу Павлюка вийшов чернівчанин Юрій Савчук. Його у ЗМІ називають автодилером, пов'язаним із "кримінальним світом". У 2020 році він нібито теж вийшов зі слідчого ізолятора, де пробув кілька місяців після того, як Нацполіція запідозрила його в причетності до схеми з викрадання елітних автомобілів.

Підсумок історії

Депутати ухвалюють в першому читанні закон про олігархів. Саме там мовиться про заборону непублічних зустрічей посадовців з великим бізнесом. Депутати ухвалюють – і йдуть непублічно зустрічатися.

Президент заявляє про неприпустимість олігархічного впливу. А потім до нього в офіс приходить куратор групи нардепів, які голосують в інтересах цілком конкретного олігарха. І, спостерігаючи за цим всім, дуже хочеться попросити президента про 2 речі.

Ні, навіть про одну – на вибір. Або перестати публічно розповідати про рішучу боротьбу і неприпустимість всього того, що журналісти показали, тоді, принаймні, це буде чесніше. Або почати реально з цим боротися. Другий варіант крутіший, звісно. Але здається, що починати доведеться з себе.