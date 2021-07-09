B2B Jewelry продовжує працювати у 2021 році та збирати гроші з клієнтів. Її засновник вільно катається по світу. Він має намір розширювати бізнес в Україні та за кордоном.

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Лише у липні 2021 року компанія планує відкрити ще 15 ювелірних салонів в Україні. А її власник відкрито говорить, що має бізнес у Туреччині й не тільки. Усе це – на очах в СБУ, яка начебто закрила компанію ще торік.

Що таке B2B Jewelry? B2B Jewelry – це українська фінансова піраміда, створена під прикриттям ювелірних салонів. Заснував її виходець з Вінниччини Микола Гонта. Спершу продавав прикраси в Ладижині, а потім запустив "інвестпроєкт" за принципом піраміди.

Варіанти "інвестицій"

Наївним громадянам пропонували 2 варіанти "інвестицій". Основний – вкласти гроші у "подарунковий сертифікат". Без жодного договору і юридичних зобов'язань – просто під обіцянку виплачувати абсурдні 400 відсотків річних.

Якогось секретного джерела, яке б приносило стільки грошей, Гонта не винайшов. Гроші першим вкладникам надходили шляхом інвестицій інших. Тому це фінансова піраміда.



Зразок сертифікату B2B Jewelry / Скриншот з відеоролику

"Я розраховував примножити гроші. Прекрасно розумів, куди йду, що проєкт дуже ризиковий. Такі проценти лише у дуже ризикових проєктів", – розповів клієнт B2B Jewelry Андрій Дядін. Чоловік інвестував у картонні сертифікати 40 тисяч гривень.

Другий варіант "інвестицій" – накупити прикрас. Під обіцянку, що з часом вам повернуть всю вартість прикраси, і саму прикрасу залишать, і ще зверху накинуть. Це назвали модним словом "кешбек".

Як працює піраміда

Якщо компанія повертає повну вартість прикраси і залишає у клієнта саму прикрасу, чиїм коштом організували це свято? Коштом тих, кого "розведуть" наступними. А коли притік нових "адептів" у піраміду спадає, гроші закінчуються.

Так закрилася B2B Jewelry. Навесні 2020 року, з початком локдауну, компанія нерегулярно нараховувала відсотки клієнтам, а потім і взагалі заблокувала можливість отримати гроші. Дядін з вкладених 40 тисяч гривень встиг повернути лише 10.

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Команда Bihus.Info заради експерименту також купила сертифікат B2B у березні 2020 року. Найдешевший – на тисячу гривень. Із кінця березня 2020 року нарахування відсотків відбувалося з перебоями, а з літа зняти їх узагалі стало неможливим.

Закриття B2B Jewelry

За декілька місяців Служба безпеки України, Нацполіція і податкова під наглядом прокурорів прийшли в B2B. У серпні 2020 року СБУ повідомила про блокування "протиправної діяльності організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян".



Закриття В2В у 2020 році / Фото пресслужби СБУ

Згодом з'ясувалося, що дітищем Гонти зацікавилися ще у 2018 – 2019 роках. Відкрили кілька проваджень: про фіктивне підприємництво, шахрайство, легалізацію злочинних доходів. Кілька років тривало розслідування, за цей час мережа розросталася – аж до краху 2020 року.

Масштаби афери

Правоохоронці описали масштаби афери: 600 тисяч вкладників віддали B2B Jewelry 250 мільйонів доларів. Гроші віддавали то готівкою, то на благодійний фонд, то на ФОПів, то на якісь "ліві" компанії. Далі організатори їх "перекидали" по ланцюгу інших фірм та ФОПів, а витрачали отримане на нерухомість, автомобілі й коштовності.

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В організаторів фінансової піраміди знайшли цілий острів біля Києва та 18 елітних позашляховиків. Арештували рахунки і майно, оголосили підозри, обрали запобіжні заходи. Це було влітку 2020 року, а вже взимку того ж року, B2B почала оживати.

Воскресіння B2B

Наприкінці 2020 року компанія створила новий канал на ютубі й почала викладати туди відеоролики. Рекламувала розіграші й заманювала нових покупців. Уже навесні 2021 року B2B Jewelry остаточно ожила й знову почала збирати гроші з людей. Навіть заявила: "Виплати відновилися".

Насправді почали знову нараховувати відсотки, але перетворити їх у реальні гроші – неможливо. Немає такої функції на екрані. У салоні компанії з'ясувалося, що є умова виводу відсотків – дати ще грошей B2B, тобто купити більше прикрас. Або перевести старі сертифікати у срібло без доплат за навіженим "курсом".



Острів Гонти / Скриншот з відеоролику

"Коли вони запрацювали, я хотів отоваритися, але спершу подивився на вартість срібла. У ломбардах це 15 гривень за грам, при тому що отоварювання там коштувало десь 400 гривень за грам. Якби я отоварив свої 40 тисяч, то отримав би лише 500 гривень", – пояснив Дядін.

Просто вивести застряглі кошти з компанії – нереально, але у B2B знову черги. Люди несуть туди гроші пачками. Як і раніше, в салоні приймають винятково готівку.

Для покупок онлайн тепер замість ФОПів використовують ТОВ "Голдмайстер". Оформлена компанія на мешканця Ладижина, який відбув термін за розбійне пограбування. А ось сертифікати продавати перестали. Залишили лише ювелірку.

Турецький клон

Гонта, якому давали цілодобовий домашній арешт, тепер вільно гуляє магазинами й виводить піраміду на нові ринки за кордоном. Нещодавно у Туреччині відкрили клон компанії – Cancri Jewelry. Знову ювелірка, захмарні відсотки й аналоги сертифікатів. Та сама система – приведи друзів і зароби на них. Cancri називає себе "ювелірним домом" у Стамбулі. Сторінки у соцмережах веде, щоправда, не турецькою, а російською.



Пропозиції від Cancri / Скриншот з сайту компанії

Так звані турецькі ювеліри встигли провести презентацію в Одесі. Розповідали, як заробляти на купівлі діамантів і отримувати стабільний прибуток. Cancri працює за схемою В2В, тільки з Туреччини, рекламується на українську аудиторію. Це може свідчити, що Cancri є новою В2В Гонти.

Острів Гонти

Власний острів біля Києва, який належить засновнику фінансової піраміди, зовсім не безлюдний. Тут багато авто з реєстрацією Ладижина і активно ведуть будівництво. Сам Гонта наполягає, що це майно – не його. Але за документами як мінімум 4 ділянки острову записані на його тещу. Від неї зять теж відхрещується.



Засновник В2В Микола Гонта / Скриншот з відеоролику

Автомобіль Nissan, який помітили на острові, належить благодійному фонду "Зимородок". Фонд – дружини Гонти, і саме через нього розподіляли надприбутки від піраміди. Помітили тут і чорний Mercedes, який з острова приїздив до магазину В2В. Двоповерховий котедж із білим Mercedes у дворі записаний на сина Гонти Олександра.

Чому майже через рік після висування гучних кримінальних підозр у Гонти і його рідні все добре в СБУ відмовилися прокоментувати. Правоохоронці запевнили, що працюють далі і варто чекати на обвинувальні акти й передачу справи до суду. Чому Гонті й оточенню вдалося послабити запобіжні заходи можна було б дізнатися, якби судді опублікували відповідні рішення. Але в Печерському суді свої рішення приховали, а з судового реєстру зникли деякі вже давно опубліковані ухвали про арешти майна і запобіжні заходи.

Як ми з'ясували, це сталося завдяки Офісу Генпрокурора. Там раптом вирішили їх засекретити. Це відбулося у червні 2021 року. Є питання і до слідчих. Раніше вони пояснювали роботу магазинів мережі турботою, мовляв, аби вкладники могли обміняти картонні сертифікати на товар. Але поки правоохоронці вдають, що чекають поки вкладники витягнуть з піраміди трохи грошей, у реальності В2В "косить" гроші з нових вкладників.



Майно Гонти і його оточення на острові / Скриншот з відеоролику

Розмова з В2В

Під час підготовки цього матеріалу журналісти Bihus.Info поспілкувалися з ведучою новинного блоку B2B Jewelry Олександрою Нечаєвою. Згодом B2B змонтувала з інтерв'ю черговий рекламний ролик і виклала в себе на ютубі. Відповіді блогерки – це органічне продовження лохотрону, збудованого на недоговорюванні фактів і просто брехні.



Розмова з Олександрою Нечаєвою / Скриншот з відеоролику

Клієнтам кажуть, що проєкт розвивається і виплати повернулися, але не говорять, що за отримання старих виплат потрібно ще доплатити компанії. Переконують, що можуть віддавати і ювелірку, і її вартість зверху, але насправді абсолютно нічого не гарантують, жодних договорів із B2B.

Запевняють, що попереднього разу "кинули" вкладників на гроші лише через локдаун і коронавірус, але не пояснюють, що головна причина – у самій моделі піраміди. Це бізнес, збудований на перерозподілі грошей наступних вкладників, який може "впасти" у будь-який момент. У B2B Jewelry перед клієнтами немає жодних договірних зобов'язань.