СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке організувало фінансову піраміду. Зловмисники орієнтовно привласнили 250 мільйонів доларів. Вкладниками були 600 тисяч осіб.

Піраміда діяла з 2019 року

До організації махінації причетні 20 людей, задіяно більше ніж 100 юридичних осіб. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів,

– мовиться у повідомленні СБУ.

Злочинне угруповання діяло з 2019 року. За привласнені кошти махінатори придбали:

один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості,

18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний,

коштовності,

інше рухоме та нерухоме майно.

У межах розслідування правоохоронці провели близько пів сотні обшуків yа Київщині, Вінниччині та в Одесі. Суд наклав арешт на банківські рахунки організаторів, а також рухоме та нерухоме майно.

Фігурантам справи повідомили про підозри за:

Скоєння злочину групою осіб.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Відмивання доходів.

У B2B jewelry інформацію спростовують

Назву піраміди у СБУ не повідомили, проте на фото, які оприлюднила пресслужба відомства, на столі – сертифікати схожі на сертифікати B2B jewelry, а також начебто ювелірний магазин організації.

У коментарі виданню "Новое время" в B2B jewelry повідомили, що роботу продовжують і про жодні дії СБУ не чули.



У рамках провадження провели близько 50 обшуків / Фото пресслужби СБУ



До організації піраміди причетні 20 осіб / Фото пресслужби СБУ



На рахунки фігурантів справи наклали арешти / Фото пресслужби СБУ



У СБУ нарахували 600 тисяч потерпілих / Фото пресслужби СБУ