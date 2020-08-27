Ошукали людей на чверть мільярда: в Україні заблокували фінансову піраміду – фото
СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке організувало фінансову піраміду. Зловмисники орієнтовно привласнили 250 мільйонів доларів. Вкладниками були 600 тисяч осіб.
Піраміда діяла з 2019 року
До організації махінації причетні 20 людей, задіяно більше ніж 100 юридичних осіб. Про це інформує пресслужба СБУ.
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Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів,
– мовиться у повідомленні СБУ.
Злочинне угруповання діяло з 2019 року. За привласнені кошти махінатори придбали:
- один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості,
- 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний,
- коштовності,
- інше рухоме та нерухоме майно.
У межах розслідування правоохоронці провели близько пів сотні обшуків yа Київщині, Вінниччині та в Одесі. Суд наклав арешт на банківські рахунки організаторів, а також рухоме та нерухоме майно.
Фігурантам справи повідомили про підозри за:
- Скоєння злочину групою осіб.
- Шахрайство з фінансовими ресурсами.
- Відмивання доходів.
У B2B jewelry інформацію спростовують
Назву піраміди у СБУ не повідомили, проте на фото, які оприлюднила пресслужба відомства, на столі – сертифікати схожі на сертифікати B2B jewelry, а також начебто ювелірний магазин організації.
У коментарі виданню "Новое время" в B2B jewelry повідомили, що роботу продовжують і про жодні дії СБУ не чули.
У рамках провадження провели близько 50 обшуків / Фото пресслужби СБУ
До організації піраміди причетні 20 осіб / Фото пресслужби СБУ
На рахунки фігурантів справи наклали арешти / Фото пресслужби СБУ