Ярослав Штадченко потрапив туди через те, що мав досвід роботи в компаніях, які займалися створенням криптовалютних фондів. Чоловік – айтішник, цікавився біткоїнами.
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Якось він познайомився з Олександром Товстенком, який теж ними цікавився. У 2019 році Штадченко на запрошення Товстенка потрапив в команду, яка будувала криптовалютний фонд. Фонд переконував людей вкласти гроші, на які мав купити, продати криптовалюту – прибутково нею торгувати і виплачувати вкладникам відсотки.
Початок махінацій Bit Sonar
На маркеті доменних імен купили за 450 євро Bit Sonar. Так у фонду з'явилися назва, сайт і офіс в орендованій квартирі в Печерському районі Києва.
"У квітні винайняли офіс на Печерську, відбувались зймоки. Часто, щоб просувати проєкт, потрібен фронтмен, спікер. Саша говорив, що він не може бути фронтменом і спікером в цьому проєкті, тому що він – колишній чиновник", – поділився Штадченко.
Що відомо про Олександра Товстенка?Він – ідеолог фонду Bit Sonar. За Володимира Януковича – "рулив" тендерами у Міністерстві енергетики. У 2015 році хотів піти в місцеві депутати з людьми Віктора Медведчука. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.
Сам Товстенко у фонді "не світився", але команду, яка містила з десяток людей, набрав. Когось назвали директором. Хтось озвучував на відео красиві промови. Хтось шукав інвесторів, пив з ними каву, вигадував ідеї для реклами.
"Йому підказали кандидатуру Маріуса, який згодом став директором. Потім з'явився в команді консультант Павло Лернер", – розповів Штадченко. Для того, щоб створити картинку і збирати гроші, залучали фрілансерів: айтішників, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів.
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Штадченко, принаймні якийсь час, входив в коло довірених осіб Товстенка. Він робив у тій команді ледь не усе – від створення сайту до пошуку акторів для рекламних роликів. Потім почались перші інвестори, операції з криптовалютою за гроші вкладників. Перший дохід – на зарплати і навіть заробіток зверху.
"Спочатку ми думали, що так і було, тому що грошей вистачало і на зарплати, і на все інше. Кілька місяців поспіль клієнтам платили по 5 – 7, 15% максимум, а зростання було 100%", – зауважив айтішник.
Запуск системи "приведи друга"
Спочатку все виглядало невинно. "Перший сумнівний дзвіночок" був тоді, коли запустили систему "приведи друга”, щоб збільшити приплив грошей. Вклався у фонд сам і надоумив ще когось – отримай "плюшку", відсоток від інвестицій.
За словами Штадченка, коли людина переходила по своєму реферальному посиланні, вона отримала винагороду. Тоді і той, хто "привів друга" – теж щось отримував. Охочих швидко розбагатіти ставало все більше, і бажання організаторів збирати ще більше грошей – теж зростало.
Далі – ще одна погана прикмета – з'явились фейкові акції і розіграші, агресивна і неправдива реклама. Це робили для того, щоб штучно привести ще більше вкладників, які віддадуть свої гроші в управління Bit Sonar.
З розповіді Штадченка у журналістів склалося враження, що питання, як примножити кошти інвесторів, стабільна бізнес-модель – цікавили організаторів менше, ніж зйомка пафосних роликів про те, яке у вас буде безтурботне і багате життя, якщо ви віддасте йому гроші.
В ролику компанії мовилось, що один із вкладників Bit Sonar виграв Mercedes. Але у відео збрехали. Насправді то був актор, жодного розіграшу не було, а автомобіль просто орендували для зйомок.
Автомобіль, який нібито виграли у розіграші / Скриншот з відеоролику
Результат цієї витівки – у фонді плюс майже пів мільйона доларів. Лише з реклами з'явилось 400 тисяч доларів. Після цього почались разові транзакції по 5, 10, 20 тисяч доларів.
Компанію не контролювала держава
Ще одна ознака, що все може в будь-який момент виявитися пірамідою, рухнути і зникнути – відсутність хоч якогось контролю з боку держави. Bit Sonar не мав ліцензії на управління чужими грошима. Він взагалі в Україні не реєструвався.
На управління активами ліцензії не було, тому фонд просто уникнув регулювання з боку Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Гроші інвесторів текли у квартиру на Печерську завдяки агресивному маркетингу. Операції з ними ніхто адекватно не контролював.
Піраміда почала рухнути
Після цього параміда почала рухнути. Ідеолог фонду пояснив проблеми тим, що вкладники почали раптом забирати свої гроші після акції, яка навпаки збільшила обсяг грошей в управлінні. На той момент в Bit Sonar лежали гроші тисячі клієнтів.
На той момент їх було тисячі. Більшу частину банку робили 200 – 300 людей. Наприклад, був чоловік, інвестиція якого була приблизно 100 тисяч доларів.