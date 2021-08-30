Глава Верховної Ради висловив сподівання, що Олексій Данілов вже звернувся з цього приводу до правоохоронних органів, НАЗК і НАБУ. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

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Дмитро Разумков у цьому контексті також зазначив, що "зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив, – це корупція". Він наголосив, що готовий надати трибуну парламенту, "щоб пальцем показати" на цих нардепів.

При цьому підкреслив, що "йти шляхом домислів або безпідставних звинувачень" не є його форматом роботи як голови ВРУ.

Можливо, в апараті Ради національної безпеки й оборони в цьому плані є більше досвіду, але сподіваюся все-таки немає,

– додав "слуга народу"

Разом із цим Дмитро Разумков наголосив, якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то він може бути проголосований у другому читанні у стінах парламенту.

Зверніть увагу! Олексій Данілов 24 серпня заявив, що "вплив олігархів на Верховну Раду сьогодні дуже-дуже великий, і це треба припиняти".

Законопроєкт про олігархів

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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