Глава Верховной Рады выразил надежду, что Алексей Данилов уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
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Дмитрий Разумков в этом контексте также отметил, что "связь с олигархами, если они имеют влияние, – это коррупция". Он подчеркнул, что готов предоставить трибуну парламенту, "чтобы пальцем показать" на этих нардепов.
- При этом подчеркнул, что "идти по пути домыслов или безосновательных обвинений" не является его форматом работы как председателя ВРУ.
Возможно, в аппарате Совета национальной безопасности и обороны в этом плане есть больше опыта, но надеюсь все-таки нет,
– добавил "слуга народа"
Вместе с этим Дмитрий Разумкво подчеркнул, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах парламента.
Законопроект об олигархах
Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- имеют значительное влияние на СМИ;
- являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
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