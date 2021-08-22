Ведь такая экономика защищает себя через монополизацию тех рынков, которые олигархи захватили. Соответственно, им надо заводить коррупцию для того, чтобы была эта защита. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов: влияние олигархов на Раду – очень велико

По его словам, Украина находится в треугольнике – олигархи, монополия, коррупция – еще с 1998 года. Тогда этот процесс начался с первых денег, которые были занесены в Верховную Раду.

Это была процедура избрания в то время председателя Верховной Рады. Был такой Павел Иванович Лазаренко, была тогда борьба, кто же станет главой,

– пояснил глава СНБО.

Кто такой Павел Лазаренко? Данные: Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с 1996 по 1997 годы при президентстве Леонида Кучмы.

В 2004 году международная организация Transparency International внесла политика в десятку самых коррумпированных государственных деятелей мира.

Его обвиняют в организации схемы, в которой государственная лицензия на поставку газа была выдана частной компании ЕЭСУ Юлии Тимошенко, а сверхприбыли формировались путем завышения цены газа для украинских потребителей. Деньги же выводились через турецкую компанию, которая была дочерней компанией ЕЭСУ. Данные: Википедия

Данилов также подчеркнул, что влияние олигархов на Верховную Раду является очень большим. Это заметно по тем законам, которые принимает парламент.

Ведь влияние олигархов на законодательную деятельность – это один из элементов их существования. Речь идет о тех законах, которые они сами себе принимают, а потом украинцы живут в крайне сложном состоянии.

"Будут ли они иметь то влияние, если будет принят закон (О статусе олигарха – 24 канал)? По крайней мере в том виде, в каком предложил президент? Это очень большие ограничения", – подчеркнул секретарь СНБО.

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