Адже така економіка захищає себе через монополізацію тих ринків, які олігархи захопили. Відповідно, їм треба заводити корупцію для того, щоб був цей захист. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
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Данілов: Вплив олігархів на Раду – дуже великий
За його словами, Україна перебуває в трикутнику – олігархи, монополія, корупція – ще з 1998 року. Тоді цей процес почався з перших грошей, які були занесені у Верховну Раду.
Це була процедура обрання на той час голови Верховної Ради. Був такий Павло Іванович Лазаренко, була тоді боротьба, хто ж стане очільником,
– пояснив глава РНБО.
Хто такий Павло Лазаренко?Дані: Вікіпедія
• Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 роки за президентства Леоніда Кучми.
• У 2004 році міжнародна організація Transparency International внесла політика до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.
• Його звинувачують в організації схеми, в якій державна ліцензія на постачання газу була видана приватній компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко, а надприбутки формувались шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. Гроші ж виводились через турецьку компанію, яка була дочірньою компанією ЄЕСУ.
Данілов також підкреслив, що вплив олігархів на Верховну Раду є дуже великим. Це помітно з тих законів, які приймає парламент.
Адже вплив олігархів на законодавчу діяльність – це один з елементів їхнього існування. Мовиться про ті закони, які вони самі собі приймають, а потім українці живуть у вкрай складному стані.
"Чи будуть вони мати той вплив, якщо буде прийнятий закон (про статус олігарха – 24 канал)? Принаймні у тому вигляді, в якому запропонував президент? Це дуже великі обмеження", – наголосив секретар РНБО.
Законопроєкт про олігархів: що відомо
- Верховна Рада у липні 2021 року підтримала в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про статус олігархів.
- Документ передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Аби потрапити у список, особа має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених.
- Володимир Зеленський заявив, що основною метою законопроєкту є перетворення олігархів на бізнесменів.