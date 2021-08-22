Адже така економіка захищає себе через монополізацію тих ринків, які олігархи захопили. Відповідно, їм треба заводити корупцію для того, щоб був цей захист. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Данілов: Вплив олігархів на Раду – дуже великий

За його словами, Україна перебуває в трикутнику – олігархи, монополія, корупція – ще з 1998 року. Тоді цей процес почався з перших грошей, які були занесені у Верховну Раду.

Це була процедура обрання на той час голови Верховної Ради. Був такий Павло Іванович Лазаренко, була тоді боротьба, хто ж стане очільником,

– пояснив глава РНБО.

Хто такий Павло Лазаренко? Дані:



• Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 роки за президентства Леоніда Кучми.



• У 2004 році міжнародна організація Transparency International внесла політика до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.



• Його звинувачують в організації схеми, в якій державна ліцензія на постачання газу була видана приватній компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко, а надприбутки формувались шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. Гроші ж виводились через турецьку компанію, яка була дочірньою компанією ЄЕСУ. Дані: Вікіпедія • Павло Лазаренко був прем'єр-міністром України з 1996 по 1997 роки за президентства Леоніда Кучми.У 2004 році міжнародна організація Transparency International внесла політика до десятки найкорумпованіших державних діячів світу.схеми, в якій державна ліцензія на постачання газу була видана приватній компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко, а надприбутки формувались шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. Гроші ж виводились через турецьку компанію, яка була дочірньою компанією ЄЕСУ.

Данілов також підкреслив, що вплив олігархів на Верховну Раду є дуже великим. Це помітно з тих законів, які приймає парламент.

Адже вплив олігархів на законодавчу діяльність – це один з елементів їхнього існування. Мовиться про ті закони, які вони самі собі приймають, а потім українці живуть у вкрай складному стані.

"Чи будуть вони мати той вплив, якщо буде прийнятий закон (про статус олігарха – 24 канал)? Принаймні у тому вигляді, в якому запропонував президент? Це дуже великі обмеження", – наголосив секретар РНБО.

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