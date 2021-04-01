В Україні 1 квітня починається весняний призов в армію

З 1 квітня в Україні починається весняний призов в армію. Цьогоріч до лав армії різних підрозділів планують залучити менше призовників, ніж торік.

Відповідний указ про початок призову підписав президент України. В умовах пандемії призов дещо зміниться: наприклад, призовники проходитимуть обсервацію, прибувши у частину.

Важливо знати Рада підтримала посилення відповідальності за ухиляння від армії

Скільки буде призовників у 2021 році

У період з квітня до червня цього року призвуть на строкову військову службу 14 246 осіб.

Куди спрямують призовників:

до Збройних Сил України – 6 500 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,

Національної гвардії – 4 646 осіб,

Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.

Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до Збройних Сил України призвали у травні-липні 9 тисяч осіб та у жовтні-грудні – 7,5 тисяч осіб.

Показники цьогорічного призову до Збройних Сил зменшили до 6,5 тисяч осіб. Зробили це через збільшення кількості військових за контрактом та задля недопущення переліміту військових у Збройних Силах.

Відтак, до лав Збройних Сил України призивають дедалі меншу кількість строковиків, в той же час деякі інші військові формування навпаки наростили їхню чисельність,

– зазначив полковник Валерій Дендебера.

Призов в умовах пандемії: що зміниться

В умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та карантинних обмежень. Масової вакцинації для призовників не буде: вони не включені до пріоритетних груп.

Проте, під час перебування в Збройних Силах України вони матимуть змогу отримати щеплення: оскільки військовослужбовці належать до пріоритетних груп

Після прибуття призовників до військової частини, вони перебуватимуть в обсервації протягом 14 днів.

Що відомо про призов-2021 Призов до сухопутних військ ЗСУ проводитиметься з початку квітня до кінця червня.

Першими отримають повістку особи, яким вже виповнилось 20 – 27 років.

Виняток – ті, хто має право на часткове чи повне звільнення від військової служби.

Також призов 2021 року стане першим в Україні, коли до армії призиватимуть 18-річних юнаків. При цьому потрібно буде отримати від них письмову згоду. Закон про ухиляння від армії За декілька днів до початку призову Верховна Рада підтримала законопроєкт, який збільшив покарання для тих, хто ухиляється від служби в армії.

Документ вносить зміни до Кримінального кодексу. Відтак за ухилення можуть ув'язнити на термін від 3 до 5 років.

Ухилення від військового обліку після попередження комісара каратимуть штрафом 5100 до 8500 гривень. Ухилення від навчальних зборів – від 8500 до 11900 гривень або виправними роботами на термін до 2 років.

У ЗСУ вкотре нагадали: військовослужбовців строкової служби, навіть за власним бажанням,