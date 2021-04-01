В Україні 1 квітня починається весняний призов в армію

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З 1 квітня в Україні починається весняний призов в армію. Цьогоріч до лав армії різних підрозділів планують залучити менше призовників, ніж торік.

Джерело:

штаб ЗСУ

Відповідний указ про початок призову підписав президент України. В умовах пандемії призов дещо зміниться: наприклад, призовники проходитимуть обсервацію, прибувши у частину.

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Скільки буде призовників у 2021 році

У період з квітня до червня цього року призвуть на строкову військову службу 14 246 осіб.

Куди спрямують призовників:

  • до Збройних Сил України – 6 500 осіб,
  • Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,
  • Національної гвардії – 4 646 осіб,
  • Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.

Для порівняння, минулого року на строкову військову службу до Збройних Сил України призвали у травні-липні 9 тисяч осіб та у жовтні-грудні – 7,5 тисяч осіб.

Показники цьогорічного призову до Збройних Сил зменшили до 6,5 тисяч осіб. Зробили це через збільшення кількості військових за контрактом та задля недопущення переліміту військових у Збройних Силах.

Відтак, до лав Збройних Сил України призивають дедалі меншу кількість строковиків, в той же час деякі інші військові формування навпаки наростили їхню чисельність,
– зазначив полковник Валерій Дендебера.

Призов в умовах пандемії: що зміниться

В умовах пандемії COVID-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та карантинних обмежень. Масової вакцинації для призовників не буде: вони не включені до пріоритетних груп.

Проте, під час перебування в Збройних Силах України вони матимуть змогу отримати щеплення: оскільки військовослужбовці належать до пріоритетних груп

Після прибуття призовників до військової частини, вони перебуватимуть в обсервації протягом 14 днів.

У ЗСУ вкотре нагадали: військовослужбовців строкової служби, навіть за власним бажанням, в район проведення операції Об'єднаних сил не направляють.

Що відомо про призов-2021

  • Призов до сухопутних військ ЗСУ проводитиметься з початку квітня до кінця червня.
  • Першими отримають повістку особи, яким вже виповнилось 20 – 27 років.
  • Виняток – ті, хто має право на часткове чи повне звільнення від військової служби.
  • Також призов 2021 року стане першим в Україні, коли до армії призиватимуть 18-річних юнаків. При цьому потрібно буде отримати від них письмову згоду.

Закон про ухиляння від армії

  • За декілька днів до початку призову Верховна Рада підтримала законопроєкт, який збільшив покарання для тих, хто ухиляється від служби в армії.
  • Документ вносить зміни до Кримінального кодексу. Відтак за ухилення можуть ув'язнити на термін від 3 до 5 років.
  • Ухилення від військового обліку після попередження комісара каратимуть штрафом 5100 до 8500 гривень. Ухилення від навчальних зборів – від 8500 до 11900 гривень або виправними роботами на термін до 2 років.