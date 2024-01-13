Китай буде не в захваті: на виборах на Тайвані переміг прозахідний лідер
Джерело:Reuters
У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Перемогу на них здобув прозахідний лідер керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Цінде.
Кандидат від головної опозиційної партії Тайваню Гоміндан Хоу Юї визнав свою поразку. Його другий опонент – Ко Вень-цзе – також зазнав поразки.
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Хоча у Китаї й застерігали, аби на Тайвані не голосували за Лая Цінде, одна саме він отримав більшість голосів і переміг на президентських виборах. Варто наголосити, що він є лідером Демократичної прогресивної партії, яка відстоює окрему ідентичність Тайваню та відкидає територіальні претензії Китаю. Окрім того, Лай претендує на третій термін, що також є безпрецедентним випадком на острові.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що за Лая Цінде віддали близько 2,7 мільйона голосів. Згодом стало відомо, що за підсумками підрахунку близько 98% голосів Лай отримав підтримку у 40,2% голосів.
Що відомо про вибори у Тайвані
- Перед голосуванням Лай Цінде виступив перед журналістами й закликав громадян Тайваню не ігнорувати проведення виборів, адже важливий кожен голос.
- У Китаї напередодні президентських виборів назвали Лая Цінде "сепаратистом", а також звинувачували у тому, що він "відкидає заклики до переговорів". Однак Лай наголошує, що прагне зберегти мир у Тайванській протоці і буде спрямовувати свою роботу на зміцнення оборони острова.
- До слова, його опонент на виборах Хоу також критикував Лая і планував відновити взаємодію з Пекіном. Мовляв, він підтримує формальну незалежність Тайваню. Лідер Демократичної партії, своєю чергою заявив, що Хоу – прокитайський політик.
- Третій кандидат на виборах у Тайвані мав популярність серед молоді. У своїй передвиборчій кампанії він зосередився на нагальних питаннях, таких як висока вартість житла. Вень-цзе також заявляв, що планує налагодити відносини з Китаєм, однак політик наголошував, що це не може відбуватися за умови відмови від тайванської демократії.
- У Китаї заявили, що нові вибори на Тайвані – це вибір між "війною та миром". Аналітики ж вважають, що за результатами президентських виборів буде визначено відносини острова з США та Китаєм, а також вплине на регіональну безпеку. Це пов'язано з тим, що у Пекіні вважають острів своєю територією й поширюють тези про силове "возз'єднання".