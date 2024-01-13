Китай буде не в захваті: на виборах на Тайвані переміг прозахідний лідер

У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Перемогу на них здобув прозахідний лідер керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Цінде.

Кандидат від головної опозиційної партії Тайваню Гоміндан Хоу Юї визнав свою поразку. Його другий опонент – Ко Вень-цзе – також зазнав поразки.

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Хоча у Китаї й застерігали, аби на Тайвані не голосували за Лая Цінде, одна саме він отримав більшість голосів і переміг на президентських виборах. Варто наголосити, що він є лідером Демократичної прогресивної партії, яка відстоює окрему ідентичність Тайваню та відкидає територіальні претензії Китаю. Окрім того, Лай претендує на третій термін, що також є безпрецедентним випадком на острові.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що за Лая Цінде віддали близько 2,7 мільйона голосів. Згодом стало відомо, що за підсумками підрахунку близько 98% голосів Лай отримав підтримку у 40,2% голосів.

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