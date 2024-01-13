Кандидат від головної опозиційної партії Тайваню Гоміндан Хоу Юї визнав свою поразку. Його другий опонент – Ко Вень-цзе – також зазнав поразки.

Актуально Мир чи війна․ Чому вибори на Тайвані матимуть глобальні наслідки для світу та України

Хоча у Китаї й застерігали, аби на Тайвані не голосували за Лая Цінде, одна саме він отримав більшість голосів і переміг на президентських виборах. Варто наголосити, що він є лідером Демократичної прогресивної партії, яка відстоює окрему ідентичність Тайваню та відкидає територіальні претензії Китаю. Окрім того, Лай претендує на третій термін, що також є безпрецедентним випадком на острові.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що за Лая Цінде віддали близько 2,7 мільйона голосів. Згодом стало відомо, що за підсумками підрахунку близько 98% голосів Лай отримав підтримку у 40,2% голосів.

Що відомо про вибори у Тайвані