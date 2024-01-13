Кандидат від головної опозиційної партії Тайваню Гоміндан Хоу Юї визнав свою поразку. Його другий опонент – Ко Вень-цзе – також зазнав поразки.
Актуально Мир чи війна․ Чому вибори на Тайвані матимуть глобальні наслідки для світу та України
Хоча у Китаї й застерігали, аби на Тайвані не голосували за Лая Цінде, одна саме він отримав більшість голосів і переміг на президентських виборах. Варто наголосити, що він є лідером Демократичної прогресивної партії, яка відстоює окрему ідентичність Тайваню та відкидає територіальні претензії Китаю. Окрім того, Лай претендує на третій термін, що також є безпрецедентним випадком на острові.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що за Лая Цінде віддали близько 2,7 мільйона голосів. Згодом стало відомо, що за підсумками підрахунку близько 98% голосів Лай отримав підтримку у 40,2% голосів.
Що відомо про вибори у Тайвані
- Перед голосуванням Лай Цінде виступив перед журналістами й закликав громадян Тайваню не ігнорувати проведення виборів, адже важливий кожен голос.
- У Китаї напередодні президентських виборів назвали Лая Цінде "сепаратистом", а також звинувачували у тому, що він "відкидає заклики до переговорів". Однак Лай наголошує, що прагне зберегти мир у Тайванській протоці і буде спрямовувати свою роботу на зміцнення оборони острова.
- До слова, його опонент на виборах Хоу також критикував Лая і планував відновити взаємодію з Пекіном. Мовляв, він підтримує формальну незалежність Тайваню. Лідер Демократичної партії, своєю чергою заявив, що Хоу – прокитайський політик.
- Третій кандидат на виборах у Тайвані мав популярність серед молоді. У своїй передвиборчій кампанії він зосередився на нагальних питаннях, таких як висока вартість житла. Вень-цзе також заявляв, що планує налагодити відносини з Китаєм, однак політик наголошував, що це не може відбуватися за умови відмови від тайванської демократії.
- У Китаї заявили, що нові вибори на Тайвані – це вибір між "війною та миром". Аналітики ж вважають, що за результатами президентських виборів буде визначено відносини острова з США та Китаєм, а також вплине на регіональну безпеку. Це пов'язано з тим, що у Пекіні вважають острів своєю територією й поширюють тези про силове "возз'єднання".