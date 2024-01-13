Кандидат от главной оппозиционной партии Тайваня Гоминдан Хоу Юи признал свое поражение. Его второй оппонент – Ко Вэнь-цзе – также потерпел поражение.

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Хотя в Китае и предостерегали, чтобы на Тайване не голосовали за Лая Циндэ, однако именно он получил большинство голосов и победил на президентских выборах. Стоит отметить, что он лидер Демократической прогрессивной партии, которая отстаивает отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая. Кроме того, Лай претендует на третий срок, что является беспрецедентным случаем на острове.

Первоначально местные СМИ сообщали, что за Лая Циндэ отдали около 2,7 миллиона голосов. Позже стало известно, что по итогам подсчета около 98% голосов Лай получил поддержку в 40,2% голосов.

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