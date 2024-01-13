Кандидат от главной оппозиционной партии Тайваня Гоминдан Хоу Юи признал свое поражение. Его второй оппонент – Ко Вэнь-цзе – также потерпел поражение.
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Хотя в Китае и предостерегали, чтобы на Тайване не голосовали за Лая Циндэ, однако именно он получил большинство голосов и победил на президентских выборах. Стоит отметить, что он лидер Демократической прогрессивной партии, которая отстаивает отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая. Кроме того, Лай претендует на третий срок, что является беспрецедентным случаем на острове.
Первоначально местные СМИ сообщали, что за Лая Циндэ отдали около 2,7 миллиона голосов. Позже стало известно, что по итогам подсчета около 98% голосов Лай получил поддержку в 40,2% голосов.
Что известно о выборах в Тайване
- Перед голосованием Лай Циндэ выступил перед журналистами и призвал граждан Тайваня не игнорировать проведение выборов, ведь важен каждый голос.
- В Китае накануне президентских выборов назвали Лая Циндэ "сепаратистом", а также обвиняли в том, что он "отвергает призывы к переговорам". Однако Лай отмечает, что стремится сохранить мир в Тайваньском проливе и будет направлять свою работу на укрепление обороны острова.
- Кстати, его оппонент на выборах Хоу также критиковал Лая и планировал возобновить взаимодействие с Пекином. Мол, он поддерживает формальную независимость Тайваня. Лидер Демократической партии, в свою очередь, заявил, что Хоу – прокитайский политик.
- Третий кандидат на выборах в Тайване пользовался популярностью среди молодежи. В своей предвыборной кампании он сосредоточился на неотложных вопросах, таких как высокая стоимость жилья. Вэнь-цзе также заявлял, что планирует наладить отношения с Китаем, однако политик отмечал, что это не может происходить при условии отказа от тайваньской демократии.
- В Китае заявили, что новые выборы на Тайване – выбор между "войной и миром". Аналитики считают, что по результатам президентских выборов будут определены отношения острова с США и Китаем, а также влияние на региональную безопасность. Это связано с тем, что в Пекине считают остров своей территорией и распространяют тезисы о силовом "воссоединении".