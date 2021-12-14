Вибори біля лінії фронту: "Венеційка" дала рекомендації щодо законопроєкту

Комісія та Бюро демократичних інститутів та прав людини привітали ініціативу про поправки до законодавства, яке стосується проведення або непроведення виборів на "складних територіях".

До речі Законопроєкт про місцевий референдум направили до Венеційської комісії

Мовиться про законопроєкт "Про вдосконалення процедури встановлення неможливості проведення загальнодержавних та місцевих виборів, всеукраїнського та місцевого референдумів на окремих територіях та виборчих дільницях".

Ініціативу створили як реакцію на критику через рішення не проводити місцеві вибори 2020 року у 18 територіальних громадах.

Висновки Венеційської комісії

У серпні 2020 року ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести вибори. У списку їх було 18. Виборів там так і не провели. В ОБСЄ вважали, що рішення було не надто прозорим та порушувало права людини.

Наголосили, що право на участь у виборах, без сумніву, є одним з найважливіших політичних прав людини. Проте держава може приймати рішення про тимчасове призупинення виборів з міркувань безпеки.

Водночас, коли це відбувається тривалий час, то може призвести до необґрунтованого порушення права голосу та бути обраним. Тому рішення про непроведення виборів має зберігати всеосяжні принципи верховенства закону.

Є моменти, що порушують конституційність

Зазначили, що треба чітко вказати: захист виборчих прав має першочергове значення. Тобто будь-які винятки, коли вибори не проводять, мають бути добре обґрунтовані та підлягати ефективному судовому контролю. Тому констатували, що проєкт поправок необхідно доопрацювати для відповідності цим вимогам.

Також додали, що ініціатива містить положення, які відхиляються від міжнародних стандартів та порушують можливі питання конституційності.

Необхідно привести проєкт поправок у відповідність до міжнародних стандартів, щоб усунути недоліки, виявлені на попередніх виборах, та створити всеосяжний, послідовний та правовий механізм, який збереже незалежність та об'єктивність,

– наголосили у комісії.

Інші рекомендації

Крім загального висновку, Венеційська комісія дала прямі рекомендації, що варто виправити у законопроєкті.