Выборы у линии фронта: "Венецианка" дала рекомендации по законопроекту

Венецианская комиссия выдала рекомендации Украине относительно законопроекта о выборах в опасной близости от линии разграничения. Утверждают, что есть моменты, которые нарушают конституционность. Их следует исправить.

Комиссия и Бюро демократических институтов и прав человека приветствовали инициативу о поправках в законодательство, касающееся проведения или непроведения выборов на "сложных территориях".

К слову Законопроект о местном референдуме направили в Венецианскую комиссию

Говорится про законопроект "О совершенствовании процедуры установления невозможности проведения общегосударственных и местных выборов, всеукраинского и местного референдумов на отдельных территориях и избирательных участках".

Инициативу создали как реакцию на критику из-за решения не проводить местные выборы 2020 года в 18 территориальных общинах.