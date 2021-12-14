Выборы у линии фронта: "Венецианка" дала рекомендации по законопроекту

14 декабря 2021 , 23:35
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Венецианская комиссия

Венецианская комиссия выдала рекомендации Украине относительно законопроекта о выборах в опасной близости от линии разграничения. Утверждают, что есть моменты, которые нарушают конституционность. Их следует исправить.

Комиссия и Бюро демократических институтов и прав человека приветствовали инициативу о поправках в законодательство, касающееся проведения или непроведения выборов на "сложных территориях".

К слову Законопроект о местном референдуме направили в Венецианскую комиссию

Говорится про законопроект "О совершенствовании процедуры установления невозможности проведения общегосударственных и местных выборов, всеукраинского и местного референдумов на отдельных территориях и избирательных участках".

Инициативу создали как реакцию на критику из-за решения не проводить местные выборы 2020 года в 18 территориальных общинах.

Обратите внимание! В августе 2020 года ЦИК определил перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести выборы. В списке их было 18. В ОБСЕ считали, что решение было не слишком прозрачным и нарушало права человека.

Выводы Венецианской комиссии

Отметили, что право на участие в выборах, без сомнения, является одним из важнейших политических прав человека. Однако государство может принимать решение о временной приостановке выборов из соображений безопасности.

В то же время, когда это происходит длительное время, то может привести к необоснованному нарушению права голоса и быть избранным. Поэтому решение о непроведении выборов должно сохранять всеобъемлющие принципы верховенства закона.

Есть моменты, нарушающие конституционность

Отметили, что надо четко указать: защита избирательных прав имеет первоочередное значение. То есть любые исключения, когда выборы не проводят, должны быть хорошо обоснованы и подлежать эффективному судебному контролю. Поэтому констатировали, что проект поправок необходимо доработать для соответствия этим требованиям.

Также добавили, что инициатива содержит положения, которые отклоняются от международных стандартов и поднимают возможные вопросы конституционности.

Необходимо привести проект поправок в соответствие с международными стандартами, чтобы устранить недостатки, выявленные на предыдущих выборах, и создать всесторонний, последовательный и правовой механизм, который сохранит независимость и объективность,
 – подчеркнули в комиссии.

Другие рекомендации

Кроме общего заключения, Венецианская комиссия дала прямые рекомендации, что следует исправить в законопроекте.

  • Прописать, что любые меры, ограничивающие право голоса, должны быть пропорциональными и временными. Четко констатировать: когда принимают решение о невозможности проведения выборов, должны полностью изучить альтернативные меры.
  • Обеспечить адекватное участие ЦИК в принятии решений, даже если их принимают непосредственно СНБО и президент. Следует позаботиться о межведомственном сотрудничестве, привлечении соответствующих экспертов и консультации с общественностью.
  • Любое решение о не проведении выборов, референдумов или голосования на определенных территориях должна быть всесторонне и последовательно аргументировано в письменной форме и своевременно опубликован.
  • Основные критерии оценки проведения или отмены выборов парламент должен определять после консультаций с ЦИК, СНБО, гражданским обществом.
  • Необходимо предоставить участникам избирательного процесса доступ к эффективной системе судебного обжалования решений относительно невыполнения требований выборов.
Автор: Ольга Музика