Комиссия и Бюро демократических институтов и прав человека приветствовали инициативу о поправках в законодательство, касающееся проведения или непроведения выборов на "сложных территориях".
К слову Законопроект о местном референдуме направили в Венецианскую комиссию
Говорится про законопроект "О совершенствовании процедуры установления невозможности проведения общегосударственных и местных выборов, всеукраинского и местного референдумов на отдельных территориях и избирательных участках".
Инициативу создали как реакцию на критику из-за решения не проводить местные выборы 2020 года в 18 территориальных общинах.
Выводы Венецианской комиссии
Отметили, что право на участие в выборах, без сомнения, является одним из важнейших политических прав человека. Однако государство может принимать решение о временной приостановке выборов из соображений безопасности.
В то же время, когда это происходит длительное время, то может привести к необоснованному нарушению права голоса и быть избранным. Поэтому решение о непроведении выборов должно сохранять всеобъемлющие принципы верховенства закона.
Есть моменты, нарушающие конституционность
Отметили, что надо четко указать: защита избирательных прав имеет первоочередное значение. То есть любые исключения, когда выборы не проводят, должны быть хорошо обоснованы и подлежать эффективному судебному контролю. Поэтому констатировали, что проект поправок необходимо доработать для соответствия этим требованиям.
Также добавили, что инициатива содержит положения, которые отклоняются от международных стандартов и поднимают возможные вопросы конституционности.
Необходимо привести проект поправок в соответствие с международными стандартами, чтобы устранить недостатки, выявленные на предыдущих выборах, и создать всесторонний, последовательный и правовой механизм, который сохранит независимость и объективность,
– подчеркнули в комиссии.
Другие рекомендации
Кроме общего заключения, Венецианская комиссия дала прямые рекомендации, что следует исправить в законопроекте.
- Прописать, что любые меры, ограничивающие право голоса, должны быть пропорциональными и временными. Четко констатировать: когда принимают решение о невозможности проведения выборов, должны полностью изучить альтернативные меры.
- Обеспечить адекватное участие ЦИК в принятии решений, даже если их принимают непосредственно СНБО и президент. Следует позаботиться о межведомственном сотрудничестве, привлечении соответствующих экспертов и консультации с общественностью.
- Любое решение о не проведении выборов, референдумов или голосования на определенных территориях должна быть всесторонне и последовательно аргументировано в письменной форме и своевременно опубликован.
- Основные критерии оценки проведения или отмены выборов парламент должен определять после консультаций с ЦИК, СНБО, гражданским обществом.
- Необходимо предоставить участникам избирательного процесса доступ к эффективной системе судебного обжалования решений относительно невыполнения требований выборов.