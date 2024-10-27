Топ-парламентарі Європи та Канади закликали ЄС не визнавати результати виборів у Грузії, – ЗМІ

Провідні парламентарі країн Європи та Канади вважають, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня не були ні вільними, ні справедливими. Саме тому депутати закликали Європейський Союз не визнавати результати цього голосування.

Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву парламентарів, яка є у їхньому розпорядженні.

До теми Тиск, залякування і підкуп: в ОБСЄ розповіли, як відбувалися вибори у Грузії

Про що мовиться у заяві парламентарів Європи та Канади

За даними видання, цю заяву підписали голови комітетів у закордонних та європейських справах Німеччини, Литви, Естонії, Латвії, Ірландії, України, Польщі, Канади. Також долучилися віцеспікер парламенту Швеції й один євродепутат.

Топпарламентарі цих країн наголосили, що політичний клімат в Грузії напередодні виборів був несумісний з європейськими стандартами чесності.

Кандидатів залякували та погрожували, зловживали державною владою, купували голоси. Звіти міжнародних місій спостерігачів за виборами чітко підтверджують це. Таким чином, спостерігається значна фальсифікація виборів, в тому числі через залякування та підкуп виборців у день голосування,

– мовиться у заяві.

Там також зазначено, що політика партії "Грузинська мрія" несумісна з позиціями Європейського Союзу.

"На цьому тлі Європейський Союз не може визнати результати (виборів у Грузії – 24 Канал). Ми вимагаємо персональних санкцій проти осіб, відповідальних за нечесний вплив на вибори, залякування та погрози на адресу опозиції та громадянського суспільства", – заявили депутати.

Водночас законодавці підкреслили важливість підтримки проєвропейського сегмента грузинського суспільства, стверджуючи, що його не можна залишати в цей критичний момент. Вони висловили рішучий протест проти того, що вони назвали "колективним покаранням", зокрема, проти призупинення візової лібералізації для всіх грузинів.

Також було висловлено занепокоєння щодо потенційної "білорусизації" Грузії, а також побоювання, що керівна партія може посилити дії проти опозиції, незалежних ЗМІ та критично налаштованих неурядових організацій.

ЄС повинен чітко дати зрозуміти керівній партії, що він не погодиться з цим, і в цьому випадку відбудеться повне розірвання відносин,

– зазначено у заяві.

Окрім цього, європейські та канадські депутати також підтвердили свою непохитну підтримку ініціатив президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, спрямованих на об'єднання нації, захист демократії та забезпечення європейського майбутнього країни.

До слова, згідно з попередніми результатами голосування, керівна партія "Грузинська мрія" лідирує на парламентських виборах і має понад 54,086 відсотка голосів. Водночас усі 4 опозиційні партії не визнають результати голосування.