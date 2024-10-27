Топ-парламентарии Европы и Канады призвали ЕС не признавать результаты выборов в Грузии, – СМИ

Ведущие парламентарии стран Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии 26 октября не были ни свободными, ни справедливыми. Именно поэтому депутаты призвали Европейский Союз не признавать результаты этого голосования.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление парламентариев, которое есть в их распоряжении.

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О чем говорится в заявлении парламентариев Европы и Канады

По данным издания, это заявление подписали главы комитетов по иностранным и европейским делам Германии, Литвы, Эстонии, Латвии, Ирландии, Украины, Польши, Канады. Также присоединились вице-спикер парламента Швеции и один евродепутат.

Топ-парламентарии этих стран отметили, что политический климат в Грузии накануне выборов был несовместим с европейскими стандартами честности.

Кандидатов запугивали и угрожали, злоупотребляли государственной властью, покупали голоса. Отчеты международных миссий наблюдателей за выборами четко подтверждают это. Таким образом, наблюдается значительная фальсификация выборов, в том числе из-за запугивания и подкупа избирателей в день голосования,

– говорится в заявлении.

Там также указано, что политика партии "Грузинская мечта" несовместима с позициями Европейского Союза.

"На этом фоне Европейский Союз не может признать результаты (выборов в Грузии – 24 Канал). Мы требуем персональных санкций против лиц, ответственных за нечестное влияние на выборы, запугивания и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества", – заявили депутаты.

В то же время законодатели подчеркнули важность поддержки проевропейского сегмента грузинского общества, утверждая, что его нельзя оставлять в этот критический момент. Они выразили решительный протест против того, что они назвали "коллективным наказанием", в частности, против приостановления визовой либерализации для всех грузин.

Также было выражено беспокойство относительно потенциальной "белорусизации" Грузии, а также опасения, что правящая партия может усилить действия против оппозиции, независимых СМИ и критически настроенных неправительственных организаций.

ЕС должен четко дать понять правящей партии, что он не согласится с этим, и в этом случае произойдет полный разрыв отношений,

– указано в заявлении.

Кроме этого, европейские и канадские депутаты также подтвердили свою непоколебимую поддержку инициатив президента Грузии Саломе Зурабишвили, направленных на объединение нации, защиту демократии и обеспечение европейского будущего страны.

К слову, согласно предварительным результатам голосования, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах и имеет более 54,086 процента голосов. В то же время все 4 оппозиционные партии не признают результаты голосования.