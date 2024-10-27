Обурена результатами виборів опозиція анонсувала акції протесту. Водночас прем'єр Грузії пояснив, що ці виступи нічого не дадуть, і уряд однаково затвердять.

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Як проходило обрання парламентарів

Міжнародні спостерігачі опублікували заяву, у якій проаналізували умови, в яких відбувалися вибори у Грузії. Як виявилося, вибори були затьмарені нерівними умовами боротьби, тиском і напругою.

Усього за виборами у Грузії стежили 529 спостерігачів з 42 країн, серед них – 380 експертів БДІПЛ, 60 парламентарів і співробітників парламентської асамблеї ОБСЄ, 39 – ПАРЄ, 38 – парламентської асамблеї НАТО і 12 – Європарламенту.

Напередодні виборів численні організації громадянського суспільства повідомляли про випадки залякувань і нападів.

Спостерігачі зауважили, що правляча партія "Грузинська мрія" мала набагато більше фінансових ресурсів, аби проводити передвиборчу кампанію. Крім того, діяльність опозиції була обмежена "законом про іноагентів".

Ці вибори вирізнялися мовою ворожнечі проти опозиції та громадянського суспільства, а також антагонізмом щодо посади президента.

Траплялися інциденти підкупу виборців, залякування до та під час виборів, особливо в сільській місцевості .Таємниця голосування часто порушувалася. Усе це, за словами спостерігачів, підриває довіру до результатів.

Спостерігачі також відзначили тиск на працівників державного сектору та інші групи, що викликає занепокоєння щодо здатності деяких виборців віддати свій голос без страху відплати.

Ми продовжуємо висловлювати глибоке занепокоєння щодо відступу демократії в Грузії. Проведення вчорашніх виборів, на жаль, є тому підтвердженням,

– заявив Антоніо Лопес-Істуріс Вайт, голова делегації Європарламенту.

Голова спостережної місії ENEMO (НУО "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами") Златко Вуйвовіч також заявив про численні порушення під час парламентських виборів у Грузії.

Він наголосив, що виборчий процес супроводжувався насильством щодо представників опозиції, залякуванням виборців, кампаніями з дискредитації спостерігачів і широко поширеним зловживанням адміністративними ресурсами.