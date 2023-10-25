Що ближче до виборів, тим більше хочуть зняти: хто і чому в Росії виступає проти Путіна

Навесні 2024 року у Росії мають провести президентські вибори. Та чим ближче до них, тим більше хочуть зняти Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що це найближча проблема президента Росії. Він додав, що очільник Кремля це розуміє.

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Російські еліти відчувають, що Путіну залишилося недовго. Він додав, що не можна робити ставку на те, що це станеться завтра, післязавтра чи за місяць.

Ми маємо розраховувати на довгу боротьбу. Зважаючи на те, що відбувається в Росії, фактично ми стоїмо на початку цієї "гризні" – нової смути, яка в них відбуватиметься,

– сказав Чаленко.

Згідно із соціологічними даними, більшість росіян вважає "найкращим наступником" Путіна прем'єра Росії Міхаіла Мішустіна. На думку політолога, цю кандидатуру можуть пропонувати Путіну навіть в Пекіні.

Нині невигідно тримати Путіна, який перетворив країну на диктатуру. Мовляв, потрібен лідер, який задовольнить не лише бажання Пекіна заробляти на сировині Росії, але й заспокоїть лідерів, наприклад, західного світу, які турбуються щодо ядерного арсеналу, біженців тощо.

"Чи не виникне ситуація, як наприкінці лютого 1953-го року? Ніхто і близько не задумувався над тим, що за декілька днів Сталін помре", – зауважив Ігор Чаленко.

1-го березня 1953-го року у Йосипа Сталіна стався крововилив у мозку, а 5-го березня вже констатували його смерть. Тоді усе змінилося, був перехідний період та "відлига".

Що таке "відлига" "Відлига" – період другої половини 1950-х – середини 1960-х років у Радянському Союзі. Серед основних характеристик умовного періоду – послаблення тоталітарного сталінізму, поверхнева демократизація політичної системи та ледь помітна лібералізація режиму.

Нині російські еліти теж думають над тим, як зробити цей перехідний період. Адже розвернути одразу путінську машину не вийде. Однак це треба робити, адже це питання виживання нинішніх російських еліт.

"Вони будуть змушені зробити цей крок. Інакше, що буде з Росією – це банальний розпад. Розпад нинішнього російського державного проєкту. Росіяни, думаю, цього дуже й дуже не хочуть", – наголосив політолог.

Сценарії для Путіна

Колишній президент Росії Борис Єльцин називав Владіміра Путіна своїм "наступником". Єльцина відсторонили від влади, а все його оточення потрохи витискали. Це відбувалося планомірно аж до самої смерті Єльцина за станом здоров'я.

Путін пам'ятає долю Назарбаєва, якого жорстко відсторонили від влади у Казахстані. У Путіна є власний досвід. Путін думає, якщо це відбудеться, коли він відійде від влади, аби це було за сценарієм Єльцина, а не Назарбаєва. Або ще жорсткіше із фізичною ліквідацією,

– наголосив Чаленко.

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Вибори Путіна, а не президента

Нині є декілька варіантів щодо подальшої ситуації. Один із них – проведення виборів Путіна, а не президента Росії. Мовляв, чинний президент Росії досиджує певну кількість часу до більш-менш "нормалізації питання з Україною", а потім приходить наступник.

Чим більше нині битимуться всередині російської влади "башти", тим менше безпеки для першого обличчя. Тому шанси ліквідації Путіна збільшуються.

"Йому самому нині вигідно прорахувати свій відхід, ніж далі боротися за владу – ці наступні два терміни до 2036 року. Зрозуміло, що, якщо він сам піде на цей авантюризм, то його просто застрелять свої ж, бо вони розуміють, що далі у Росії не буде майбутнього з таким "лідером", – наголосив політолог.

Путін і вибори президента Росії