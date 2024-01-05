Раніше міг собі це дозволити: у Путіна серйозні проблеми на передвиборчих перегонах

У березні 2024 року в Росії пройдуть президентські вибори. Хоч їхні результати зрозумілі всім наперед, Путін не перестає розігрувати фарс "легітимності" виборів. Однак він зіштовхнувся з проблемами.

Річ у тім, що Владіміру Путіну необхідно зібрати достатню кількість підписів для участі у виборах. Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, які труднощі чекали на Путіна.

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Яка проблема у Путіна

Владімір Путін вирішив піти на вибори як самовисуванець. Ймовірно, висуватися від партії "Єдіная Росія" він не хотів через низький рівень довіри до партії.

Раніше він міг собі це дозволити. Його рейтинг був такий, що висування від "Єдіної Росії" не могло його втопити, а тепер ситуація така, що додаткового тягаря Путіну не потрібно,

– зазначив Аббас Галлямов.

Тож Путін став самовисуванцем. У цьому випадку, за законом, йому необхідно зібрати 300 тисяч підписів виборців для реєстрації на виборах. Не можна сказати, що диктатор не назбирав би цих голосів та що ніхто б добровільно у Росії за Путіна не проголосував би. Кількість прихильників Путіна є значно більшою.

"За моїми оцінками, близько третини мешканців Росії готові проголосувати за Путіна. Без особої прихильності та радості, вони лояльні за звичкою. Грубо кажучи, можна зібрати не 300 тисяч голосів, а три мільйони і набагато більше. Але ця політична система знищила всі канали зв'язку між владою та суспільством", – пояснив політтехнолог.

І саме тут починаються проблеми для Владіміра Путіна. Кремль створив сурогати, формальні канали для спілкування з росіянами. Але з їхньою допомогою неможливо набрати голоси живих людей, які так потрібні Путіну.

Путін немає підтримки, маючи її

У Росії зараз відкриті пункти, де можна віддати свої підписи на підтримку Владіміра Путіна. Однак люди не поспішають йти та виявляти свою прихильність до диктатора у такий спосіб.

Це особливість авторитарної системи: всі лояльні є вкрай пасивними. Прихильники Путіна є, але вони бездіяльні. "Единоросів" з дивану не підіймеш,

– наголосив Галлямов.

Тож Путін не може покластися навіть на свій електорат. Єдине, як він може отримати потрібні підписи – через адміністративний ресурс. Тобто, коли людей відловлюють на робочих місцях – і змушують віддавати свої підписи за Путіна.

Так і зробили в Омську, де не зібрали очікуваної кількості підписів для підтримки диктатора. Відбувається це й в інших регіонах – у школах, на підприємствах, в адміністративних установах змушують людей підтримати Владіміра Путіна.

Вибори в Росії: коротко