Вибори в Словаччині 2023: чому підтримка України та єдність Заходу під загрозою

В Словаччині відбудуться дострокові вибори. До них прикута увага Заходу та України, адже є ризик перемоги проросійського кандидата.

Проведення позачергових загальних виборів заплановане у Словаччині на 30 вересня 2023 року. Існує ймовірність, що на них може перемогти Роберт Фіцо.

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Хто такий Фіцо

Це колишній прем'єр-міністр Словаччини з проросійськими та антиукраїнськими поглядами. А ще він колишній член Комуністичної партії Чехословаччини. Роберт Фіцо створив лівоцентристську партію, що називається "Курс – соціальна демократія" (Smer – sociálna demokracia або Smer-SD).

Політик виступав проти передачі Україні літаків МіГ-29 від Словаччини. Також він закликав взагалі припинити військову підтримку нашої держави. Крім цього Фіцо спробував перекласти з Росії на Україну відповідальність за розв'язання війни. Він поширював кремлівські наративи та брехав, що війну на Донбасі у 2014 році нібито розпочала не Москва, а "українські фашисти".

Чим небезпечна його перемога

У Словаччині зростають антизахідні настрої, чим хоче скористатися Фіцо. Він може підірвати єдність західних країн щодо підтримки Києва та геополітичного протистояння Москві. Фіцо пообіцяв у разі своєї перемоги припинити постачання зброї в Україну. Експрем'єр наполягав на цьому ще з початку повномасштабного російського вторгнення.

Цей політик відкрито виступає за проросійську та антиамериканську зовнішню політику. Він назвав Угоду про оборонне співробітництво між Словаччиною та США "зрадою національних інтересів". Фіцо також називав президентку Зузану Чапутову "американською агенткою" за її підтримку України.

Що кажуть опитування

За 2 місяці до початку виборів Фіцо лідирує в рейтингах. Згідно з опитуванням Ipsos, його партія Smer-SD має 19% голосів.

Про-європейська соціал-ліберальна партія "Прогресивна Словаччина" (Progresívne Slovensko) отримала 15,9%. Словацька президентка Чапутова є однією з засновниць цієї фракції. А третє місце посіла центристська політсила "Глас" (Hlas – sociálna demokracia або Hlas-SD), що відкололася від "Курсу".

Як з'ясувала платформа Aspen Central Europe, такі політики, як Роберт Фіцо, часто поширюють неправдиві матеріали в соціальних мережах. А їхні популістські партії просувають джерела дезінформації, які багато людей сприймають як джерела новин. Зазначається, що авторитарні популісти в Центральній Європі, включаючи Словаччину, навчилися від російського диктатора Владіміра Путіна використанню державних мовників як рупорів пропаганди.

Чому у Словаччині є проросійські настрої

Словаччина вважається найбільш вразливою державою до російської дезінформації та пропаганди серед європейських країн. В словацькому сегменті інтернету є 253 сайти з дезінформацією та понад 1800 сторінок у Facebook і відкритих онлайн-груп з кремлівською пропагандою.

Агентство Focus Agency for Markiza в січні 2022 року провело опитування й з'ясувало, що 44% словаків звинувачували НАТО й США в російсько-українській війні. Росію вважали винною 35% респондентів.

Однак після початку повномасштабної агресії Росії громадська думка у Словаччині стала більш поляризованою. Згідно з дослідженням Globsec Trends 2023, 40% словаків звинувачують Росію, 34% – Захід, 17% – Україну.

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