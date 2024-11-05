Американці обирають нового президента: усе, що відомо про вибори в США

5 листопада 2024, 14:05
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Автор: Ірина Марціяш, Софія Рожик

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки розпочалися вибори президента. За цю посаду після виходу з передвиборчих перегонів чинного глави держави Джо Байдена змагаються кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс й кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Про те, як у Штатах відбуваються вибори глави держави розповідає 24 Канал. Перші результати та хто виривається в лідери, читайте далі в матеріалі.

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Як відбуваються вибори президента США

15:24, 05 листопада

Американці обирають президента / Фото CNN

15:16, 05 листопада

Прямий ефір із виборчих дільниць

15:14, 05 листопада

У 25 штатах вже відкрилися виборчі дільниці

Станом на 8 ранку за Вашингтоном (15:00 за Києвом) виборці у США вже голосують на дільницях у низці штатів.

Зокрема, у такі години у США відкрилися виборчі дільниці:

  • З 5 ранку працюють окремі дільниці у Вермонті.
  • З 6-ї відкрились дільниці Коннектикуту, Кентуккі, Мейну, Нью-Джерзі, Нью-Йорка, Вірджинії.
  • З 6:30 запрацювали дільниці в Північній Кароліні, Огайо, Західній Вірджинії.
  • З 7 ранку виборці можуть віддати свій голос в Алабамі, Делавері, окрузі Колумбія, Флориді, Джорджії, Нью-Гемпширі, Іллінойсі, Індіані, Канзасі, Луїзіані, Мериленді, Массачусетсі, Мічигані, Міссурі, Пенсильванії, Род-Айленді, Південній Кароліні, Вайомінгу.
  • О 8 ранку за Вашингтоном відкривається низка виборчих дільниць у штатах у центрі та на заході країни. Зокрема, це Аризона, Айова, Міннесота, Міссісіпі, Оклахома, Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі, Техас, Вісконсин.
  • О 8:30 за Вашингтоном відкриються дільниці в Арканзасі.
13:56, 05 листопада

Хто перемагає на виборах у США

13:54, 05 листопада

Містечко на півночі США першим оголосило про закінчення виборів

Одразу після опівночі 5 листопада містечко Діксвілл-Нотч оголосило першим про результати виборів президента. 

Віцепрезидент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси кожен у цьому крихітному містечку.

У голосуванні у Діксвілл-Нотч взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців.

Це незареєстроване містечко традиційно ще з 1960 року розпочинає день виборів одним із перших у країні. Там відкрили та закрили виборчі дільниці одразу після опівночі за східним часом.

13:52, 05 листопада

Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США

Камала Гарріс заявила 3 листопада в Детройті, що проголосувала на виборах президента та членів Конгресу достроково.

Вона віддала свій голос шляхом відправлення бюлетеня поштою.

13:50, 05 листопада

У США розпочалися вибори президента

У США відкрилися перші виборчі дільниці.

Дільниці вже працюють у штатах Коннектикут, Кентуккі, Мен, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Гемпшир і Вірджинія. Найпізніше їх відкриють на Гаваях — о 19:00 за київським часом.

Понад 82 мільйони американців проголосували на виборах достроково.