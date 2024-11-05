Американці обирають нового президента: усе, що відомо про вибори в США

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки розпочалися вибори президента. За цю посаду після виходу з передвиборчих перегонів чинного глави держави Джо Байдена змагаються кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс й кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Про те, як у Штатах відбуваються вибори глави держави розповідає 24 Канал. Перші результати та хто виривається в лідери, читайте далі в матеріалі.

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Як відбуваються вибори президента США