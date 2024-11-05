Американцы выбирают нового президента: все, что известно о выборах в США

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки начались выборы президента. За эту должность после выхода из предвыборной гонки действующего главы государства Джо Байдена соревнуются кандидат от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

О том, как в Штатах проходят выборы главы государства рассказывает 24 Канал. Первые результаты и кто вырывается в лидеры, читайте далее в материале.

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Как проходят выборы президента США