Американцы выбирают нового президента: все, что известно о выборах в США

5 ноября 2024, 14:05
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Автор: София Рожик, Ирина Марцияш

Во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки начались выборы президента. За эту должность после выхода из предвыборной гонки действующего главы государства Джо Байдена соревнуются кандидат от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

О том, как в Штатах проходят выборы главы государства рассказывает 24 Канал. Первые результаты и кто вырывается в лидеры, читайте далее в материале.

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Как проходят выборы президента США

13:56, 05 ноября

Кто побеждает на выборах в США

13:54, 05 ноября

Городок на севере США первым объявил об окончании выборов первым объявил об окончании выборов

Сразу после полуночи 5 ноября городок Диксвилл-Нотч объявил первым о результатах выборов президента.

Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса каждый в этом крошечном городке.

В голосовании в Диксвилл-Нотч приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей.

Этот незарегистрированный городок традиционно еще с 1960 года начинает день выборов одним из первых в стране. Там открыли и закрыли избирательные участки сразу после полуночи по восточному времени.

13:52, 05 ноября

Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США

Камала Харрис заявила 3 ноября в Детройте, что проголосовала на выборах президента и членов Конгресса досрочно.

Она отдала свой голос путем отправки бюллетеня по почте.

13:50, 05 ноября

В США начались выборы президента

В США открылись первые избирательные участки.

Участки уже работают в штатах Коннектикут, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир и Вирджиния. Позднее всего их откроют на Гавайях - в 19:00 по киевскому времени.

Более 82 миллионов американцев проголосовали на выборах досрочно.