"Підтримка для Байдена завершилася": політолог проаналізував попередні результати виборів у США

Вибори в США вже закінчилися – зараз тривають підрахунки голосів. В Сенаті демократи поки що краще йдуть, ніж їм прогнозували.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, станом на 9 ранку ситуація мала такий вигляд, що в Сенаті шанси і в демократів, і в республіканців – 50 на 50. Зараз там показники на користь демократів – 48 до 47. В Палаті представників республіканці таки беруть гору.

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Інтрига зберігається, Байдену буде важче

Антонюк припускає, що Конгрес вже не буде настільки динамічним в плані ухвалення рішень. Президенту США Джо Байдену доведеться витрачати багато на комунікацію із політичними суперниками.

Буде складніший процес для Байдена по ухвалення його ініціатив. Зараз перші два роки, коли Байден мав абсолютну підтримку та більшість, завершилися.

Далі йде не протистояння, а конкуренція. Те, на чому базується демократія. Він буде вимушений тратити більше часу на комунікацію. Цей етап розпочався,

– вважає Антонюк.

Антонюк пояснив, що зміниться після проміжних виборів у США: дивіться відео

Нагадаємо, упродовж 8 листопада в Сполучених Штатах Америки відбувалися вибори до двох палат парламенту. Перед голосування соціологи давали прогнози, що демократи можуть втратити більшість у парламентів. Інколи лунають побоювання, що через це США зменшать підтримку України.

Що може змінитися у Сполучених Штатах та чи дійсно є ризики, що США надаватиме менше допомоги для України після виборів – дивіться з посиланням.