5 жовтня, 16:36
Вибух чули у Харкові
Мешканці Харкова під вечір 5 жовтня чули вибух. Він пролунав, ймовірно, за межами міста.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Харкові?
Схоже, були пуски зенітних ракет С-300 на Харків/район з району Бєлгородської області. Повітряну тривогу через це оголосили о 16:33.
Уже о 16:34 пролунав вибух. Стверджується, що він був за межами міста.
О 16:39 монітори повідомили про ще одну швидкісну ціль. За кілька хвилин пролунав другий вибух також, ймовірно, у передмісті.
