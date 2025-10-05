Мешканці Харкова під вечір 5 жовтня чули вибух. Він пролунав, ймовірно, за межами міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Харкові?

Схоже, були пуски зенітних ракет С-300 на Харків/район з району Бєлгородської області. Повітряну тривогу через це оголосили о 16:33.

Уже о 16:34 пролунав вибух. Стверджується, що він був за межами міста.

О 16:39 монітори повідомили про ще одну швидкісну ціль. За кілька хвилин пролунав другий вибух також, ймовірно, у передмісті.

