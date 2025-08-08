На Закарпатті помер підліток, який отримав поранення після вибуху гранати. Поліція каже, що це був нещасний випадок.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблого через вибух гранати?

Як розповіли у поліції, смерть 16-річного хлопця констатували 7 серпня. Хлопця доправили до реанімаційне відділення лікарні у вже тяжкому стані.

Нагадаємо, вибух пролунав вночі 4 серпня на Мукачівщині, коли загиблий хлопець перебував у своєї бабусі на присадибі.

Неповнолітній самостійно висмикнув чеку з гранати. Унаслідок вибуху хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження – повну травматичну ампутацію руки і ноги,

– зазначили правоохоронці.

Відомості про інцидент внесли в Єдиного реєстру досудових розслідувань як "нещасний випадок".

До речі, тиждень тому через вибух загинула людина у Кривому Розі. Під час конфлікту через ревнощі чоловік кинув в кімнаті гранату Ф-1, внаслідок чого його дружина отримала тілесні ушкодження. Потім він кинув другу гранату, від вибуху якої загинув сам.