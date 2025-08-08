В больнице Закарпатья умер подросток, которому после взрыва гранаты ампутировали руку и ногу
- На Закарпатье умер 16-летний подросток, который получил тяжелые ранения после взрыва гранаты, что привело к ампутации руки и ноги.
- Инцидент произошел 4 августа на Мукачевщине, когда парень самостоятельно выдернул чеку из гранаты.
На Закарпатье умер подросток, который получил ранения после взрыва гранаты. Полиция говорит, что это был несчастный случай.
Об этом Общественному сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья, передает 24 Канал.
Смотрите также В Киеве авто влетело в парк и травмировало двух женщин: водитель был пьян
Что известно о погибшем из-за взрыва гранаты?
Как рассказали в полиции, смерть 16-летнего парня констатировали 7 августа. Парня доставили в реанимационное отделение больницы в уже тяжелом состоянии.
Напомним, взрыв прогремел ночью 4 августа на Мукачевщине, когда погибший парень находился у своей бабушки на приусадебном участке.
Несовершеннолетний самостоятельно выдернул чеку из гранаты. В результате взрыва парень получил тяжелые телесные повреждения – полную травматическую ампутацию руки и ноги,
– отметили правоохранители.
Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований как "несчастный случай".
Кстати, неделю назад из-за взрыва погиб человек в Кривом Роге. Во время конфликта из-за ревности мужчина бросил в комнате гранату Ф-1, в результате чего его жена получила телесные повреждения. Затем он бросил вторую гранату, от взрыва которой погиб сам.