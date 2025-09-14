Пасажири потягу "Харків – Перемишль" зранку 14 вересня успішно прибули до Львова. Люди налякані після надзвичайної ситуації, але радіють, що не постраждали. Їхня подорож продовжилася за планом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне, журналісти якого поспілкувалися з пасажирами.

Що розповіли пасажири потягу "Харків – Перемишль"?

Хоча потяг затримався через надзвичайну ситуацію, що сталася вночі у Фастівському районі Київської області, люди все ж рухаються до своїх пунктів призначення.

Пані Надія їде з Харкова до Перемишля. Жінка розповіла, що за 30 хвилин після того, як потяг виїхав з Києва, він потрапив майже в епіцентр пожежі. Загоряння виникло через детонацію боєприпасів, які перевозили залізницею. Пасажирів пересадили на інший потяг.

Потім їхали знову цим же ж потягом. Ми виїхали близько 23:00 з Києва, проїхали десь 30 хвилин, а потім виїхали з Києва о 05:00. Перші хвилин 40 всі ще трохи плакали, хтось десь вдарився, поки виходив з потяга. Потім в цілому був уже позитивний настрій. Весь персонал потяга нас дуже підтримував, розповідав, що робити і так далі,

– поділилася пані Надія.

Житель Харкова Володимир їхав до Польщі, де пересідатиме на транспорт до Німеччини. Розповідає, – вибухи лунали десь попереду. На щастя, люди не постраждали. Ситуація створила лише тимчасові труднощі.

Нагадаємо! Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів, що до Київського вокзалу довелося повернути 21 пасажира, де їх підхопив поїзд для продовження подорожі. Провідники допомогли людям під час висадки та посадки. Усі речі та домашні тварини знаходяться у власників.

Що сталося вночі в Київській області?