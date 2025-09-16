Російські окупанти вранці 16 вересня вдарили "Шахедом" по Слобідському району Харкова. Ворожий безпілотник влучив в один з навчальних закладів.

Про це повідомив 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Вибухи у місті пролунали близько 10:53. Відомо, що під атакою опинилася будівля Національного фармацевтичного університету у Харкові.

Фото наслідків удару по Харкову

Як розповів Терехов, будівля розташована фактично в центральній частині міста. Вона є цінною історичною забудовою.

"Шахед" влучив у будівлю Фармацевтичного університету у Харкові / Фото 24 Каналу

Наслідки удару по будівлі / Фото 24 Каналу

На місці прильоту виникла серйозна пожежа на даху. Зрештою рятувальники змогли вчасно її локалізувати.

Приліт по університету в Харкові / Фото 24 Каналу

Пожежа виникла на даху будівлі / Фото 24 Каналу

Поруч з місцем прильоту розташований ринок, де на той момент перебувало багато людей. Станом на 13:00 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу / Фото 24 Каналу

Наслідки обстрілу Харкова 16 вересня / Фото 24 Каналу

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти атакували місто кількома "Шахедами". Частину з них вдалося знищити. Ворог спеціально атакував цивільне населення.

Обстріли Харкова: що відомо