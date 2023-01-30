Зацікавлених багато, але відповідь усі знають: хто може стояти за атакою на Іран

В ніч на 29 січня в низці стратегічних об'єктів Ірану пролунали вибухи. Втім, іранська сторона назвала атаку мінімальною, а збитки – незначними.

Наразі країна не висуває нікому звинувачень, тому що вирішує, як правильно це подати. Така реакція є абсолютно прогнозованою. Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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Як зауважує Данилов, іранська реакція пояснюється декількома причинами:

По-перше, збитки треба применшувати, демонструвати впевненість, силу, розповідати про потужну ППО, яка спроможна відбити атаку.

По-друге, супротивника потрібно вводити в оману. "Будь-яка інформація про ураження може дати додаткову інформацію про об'єкт. Розвідка працює, однак завжди є певний відсоток невизначеності. Іранці великі майстри приховувати, ховати, камуфлювати", – наголошує Данилов. До прикладу вони подають завод із виробництва іграшок військовим об'єктом. І він насправді виявиться заводом із виробництва іграшок.

По-третє, ситуація в країні досить напружена, тож не варто сіяти паніку. Річ у тім, що більшість іранців вступає проти засад ісламської республіки, чимало людей раділо завданим ударам. "Немає жодних підстав поширювати інформацію ні про масштаб, ні про характер уражень", – говорить заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

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Хто може стояти за атакою

За словами Данилова, найімовірніше, безпілотники були запущені з території самого Ірану. Є чимало малоконтрольованих регіонів в країні, тож технічно зробити це цілком реально. Що ж до потенційних авторів удару, потрібно розділяти: зацікавлені, спроможні й зробили. Зацікавлених є чимало, зокрема, й Україна. Припускають, що до атаки залучені й США.

Є думка, що атака може бути вигідна Азербайджану. Та країна не піде на такий крок, каже Данилов, попри те, що відносини надзвичайно напружені. З боку Ірану мали місце дії, які можна було трактувати як підготовку до вторгнення.

Проте Азербайджану відкривати другий фронт абсолютно не потрібно. Він здобув перемогу над вірменськими силами у Нагірному Карабасі, тепер потрібно забезпечити стабільність на Південному Кавказі, щоб завершити цю тривалу війну на своїх умовах,

– запевняє Сергій Данилов.

Азербайджан не буде вв'язуватися у будь-які авантюри поза межами регіону, особливо з противником, який ресурсно значно більший. Тому такий сценарій, переконаний Данилов, неможливий.

Так, за останні пів року в Тебрізі (столиця Південного Азербайджану) були протести. Однак потрібно мати на увазі: азербайджанська меншина дуже інтегрована в політичний істеблішмент Ірану. "Верховний лідер – азербайджанець, дуже багато генералів – і у корпусі вартових ісламської революції, і в армії – є азербайджанцями за походженням", – сказав Данилов. Тому іранські азербайджанці не сприймають Іран як чужу країну. У них там не закриті соціальні ліфти аж до найперших посад у державі.

"Версій може бути дуже багато. Але насправді відповідь усі знають – удар було завдано силами ізраїльської армії", – стверджує заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

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