Заинтересованных много, но ответ все знают: кто может стоять за атакой на Иран

В ночь на 29 января в ряде стратегических объектов Ирана прогремели взрывы. Впрочем, иранская сторона назвала атаку минимальной, а ущерб – незначительным.

В настоящее время страна не предъявляет никому обвинений, потому что решает, как правильно это преподнести. Такая реакция абсолютно прогнозируема. Об этом 24 Канала сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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Как отмечает Данилов, иранская реакция объясняется несколькими причинами:

Во-первых, ущерб нужно преуменьшать, демонстрировать уверенность, силу, рассказывать о мощной ПВО, которая способна отразить атаку.

Во-вторых, противника нужно вводить в заблуждение. "Любая информация о поражении может дать дополнительную информацию об объекте. Разведка работает, однако всегда есть определенный процент неопределенности. Иранцы великие мастера скрывать, прятать, камуфлировать", – отмечает Данилов. К примеру они представляют завод по производству игрушек военным объектом. И он действительно окажется заводом по производству игрушек.

В-третьих, ситуация в стране достаточно напряженная, так что не стоит сеять панику. Дело в том, что большинство иранцев вступает против устоев исламской республики, многие радовались нанесенным ударам. "Нет никаких оснований распространять информацию ни о масштабе, ни о характере поражений", – говорит заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

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Кто может стоять за атакой

По словам Данилова, вероятнее всего, беспилотники были запущены с территории самого Ирана. Есть немало малоконтролируемых регионов в стране, так что технически сделать это вполне реально. Что касается потенциальных авторов удара, то нужно разделять: заинтересованные, способные и сделали. Заинтересованных немало, в том числе и Украина. Предполагается, что к атаке привлечены и США.

Есть мнение, что атака может быть выгодна Азербайджану. Но страна не пойдет на такой шаг, говорит Данилов, несмотря на то, что отношения очень напряженные. Со стороны Ирана имели место действия, которые можно было трактовать как подготовку к вторжению.

Однако Азербайджану открывать второй фронт совершенно не нужно. Он одержал победу над армянскими силами в Нагорном Карабахе, теперь нужно обеспечить стабильность на Южном Кавказе, чтобы завершить эту продолжительную войну на своих условиях,

– уверяет Сергей Данилов.

Азербайджан не будет ввязываться в какие-либо авантюры вне региона, особенно с противником, который ресурсно значительно больше. Поэтому такой сценарий, уверен Данилов, невозможен.

Да, за последние полгода в Тебризе (столица Южного Азербайджана) были протесты. Однако нужно иметь в виду: азербайджанское меньшинство очень интегрировано в политический истеблишмент Ирана. "Верховный лидер – азербайджанец, очень много генералов – и в корпусе стражей исламской революции, и в армии – азербайджанцы по происхождению", – сказал Данилов. Потому иранские азербайджанцы не воспринимают Иран как чужую страну. У них там не закрыты социальные лифты до самых первых должностей в государстве.

"Версий может быть очень много. Но на самом деле ответ все знают – удар был нанесен силами израильской армии", – утверждает заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

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