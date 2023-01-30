Наразі країна не висуває нікому звинувачень, тому що вирішує, як правильно це подати. Така реакція є абсолютно прогнозованою. Про це 24 Каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
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Як зауважує Данилов, іранська реакція пояснюється декількома причинами:
- По-перше, збитки треба применшувати, демонструвати впевненість, силу, розповідати про потужну ППО, яка спроможна відбити атаку.
- По-друге, супротивника потрібно вводити в оману. "Будь-яка інформація про ураження може дати додаткову інформацію про об'єкт. Розвідка працює, однак завжди є певний відсоток невизначеності. Іранці великі майстри приховувати, ховати, камуфлювати", – наголошує Данилов. До прикладу вони подають завод із виробництва іграшок військовим об'єктом. І він насправді виявиться заводом із виробництва іграшок.
- По-третє, ситуація в країні досить напружена, тож не варто сіяти паніку. Річ у тім, що більшість іранців вступає проти засад ісламської республіки, чимало людей раділо завданим ударам. "Немає жодних підстав поширювати інформацію ні про масштаб, ні про характер уражень", – говорить заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
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Хто може стояти за атакою
За словами Данилова, найімовірніше, безпілотники були запущені з території самого Ірану. Є чимало малоконтрольованих регіонів в країні, тож технічно зробити це цілком реально. Що ж до потенційних авторів удару, потрібно розділяти: зацікавлені, спроможні й зробили. Зацікавлених є чимало, зокрема, й Україна. Припускають, що до атаки залучені й США.
Є думка, що атака може бути вигідна Азербайджану. Та країна не піде на такий крок, каже Данилов, попри те, що відносини надзвичайно напружені. З боку Ірану мали місце дії, які можна було трактувати як підготовку до вторгнення.
Проте Азербайджану відкривати другий фронт абсолютно не потрібно. Він здобув перемогу над вірменськими силами у Нагірному Карабасі, тепер потрібно забезпечити стабільність на Південному Кавказі, щоб завершити цю тривалу війну на своїх умовах,
– запевняє Сергій Данилов.
Азербайджан не буде вв'язуватися у будь-які авантюри поза межами регіону, особливо з противником, який ресурсно значно більший. Тому такий сценарій, переконаний Данилов, неможливий.
Так, за останні пів року в Тебрізі (столиця Південного Азербайджану) були протести. Однак потрібно мати на увазі: азербайджанська меншина дуже інтегрована в політичний істеблішмент Ірану. "Верховний лідер – азербайджанець, дуже багато генералів – і у корпусі вартових ісламської революції, і в армії – є азербайджанцями за походженням", – сказав Данилов. Тому іранські азербайджанці не сприймають Іран як чужу країну. У них там не закриті соціальні ліфти аж до найперших посад у державі.
"Версій може бути дуже багато. Але насправді відповідь усі знають – удар було завдано силами ізраїльської армії", – стверджує заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
"Бавовна" в Ірані грає на руку Україні
- Атака безпілотниками по Ірану має позитивні наслідки для українців. Ці події поставлять під сумнів ймовірність постачання озброєння Росії, яка використовує його для війни проти України.
- Як зауважив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, іранців від "бавовни" не врятували навіть спеціальні системи захисту. Він також впевнений, що атаку здійснив Ізраїль, який вже тривалий час працює над знищенням іранської ядерної програми та ліквідації вчених, які її розробляють.
- Останні події в Ірані, безумовно, працюють на Україну. Будь-яке знищення, пошкодження іранської програми з виробництва безпілотників та ракет сприяє нам. На думку Ступака, найближчим часом не варто очікувати великі партії цих безпілотників з Ірану до Росії. Однак частина з них вже може перебувати в дорозі.