Удень 13 жовтня Росія почала черговий обстріл українських міст. Вибухи почули жителі Харкова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Удень в понеділок, 13 жовтня, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу для регіону.

Харківська область (схід) – загроза застосування авіаційних засобів ураження,

– написали захисники.

Невдовзі вони додали, що Росія здійснила пуски керованих авіаційних бомб. Крім того, раніше повідомляли про швидкісну ціль на Харківську область з півночі.

Російські обстріли Харкова: коли атакував ворог?