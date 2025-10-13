Вибухи пролунали в Харкові
- У Харкові 13 жовтня пролунали вибухи через обстріл з боку Росії.
- ЗСУ повідомили про загрозу авіаційних ударів та пуски керованих авіаційних бомб в регіоні.
Удень 13 жовтня Росія почала черговий обстріл українських міст. Вибухи почули жителі Харкова.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про вибухи в Харкові?
Удень в понеділок, 13 жовтня, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу для регіону.
Харківська область (схід) – загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– написали захисники.
Невдовзі вони додали, що Росія здійснила пуски керованих авіаційних бомб. Крім того, раніше повідомляли про швидкісну ціль на Харківську область з півночі.
Російські обстріли Харкова: коли атакував ворог?
Нагадаємо, що вибухи в Харкові також лунали зранку. У місті стався вибух у центральній частині, ймовірно, через удар дрона, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура.
Терехов розповів, що Росія вдарила дроном по гуртожитку. Там жили, зокрема, переселенці з Куп'янська. Тип БпЛА, який застосував ворог, встановлюється.
Ворог обстріляв Харків і минулого дня, 12 жовтня. Внаслідок ударів у Шевченківському районі міста вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, інформація про постраждалих не надходила.