Взрывы прогремели в Харькове
13 октября, 15:31
Взрывы прогремели в Харькове

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В Харькове 13 октября прогремели взрывы из-за обстрелов со стороны России.
  • ВСУ сообщили об угрозе авиационных ударов и пусках управляемых авиационных бомб в регионе.

Днем 13 октября Россия начала очередной обстрел украинских городов. Взрывы услышали жители Харькова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрывах в Харькове?

Днем в понедельник, 13 октября, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для региона.

Харьковская область (восток) – угроза применения авиационных средств поражения,
– написали защитники.

Вскоре они добавили, что Россия осуществила пуски управляемых авиационных бомб. Кроме того, ранее сообщали о скоростной цели на Харьковскую область с севера.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Российские обстрелы Харькова: когда атаковал враг?

  • Напомним, что взрывы в Харькове также раздавались утром. В городе произошел взрыв в центральной части, вероятно, из-за удара дрона, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.

  • Терехов рассказал, что Россия ударила дроном по общежитию. Там жили, в частности, переселенцы из Купянска. Тип БпЛА, который применил враг, устанавливается.

  • Враг обстрелял Харьков и в прошлый день, 12 октября. В результате ударов в Шевченковском районе города выбиты окна в двух двухэтажных домах, информации о пострадавших не поступало.