У Таганрозі після масованої атаки палає, ймовірно, аеродром: росіяни припускають втрату літака

Ніч проти 25 листопада у Таганрозі, що в Росії, видалась неспокійною. Місцеві припускають, що, ймовірно, був атакований аеродром, де палає пожежа.

Які наслідки атаки на Таганрог?

Місцеві у Таганрозі вночі 25 листопада бідкались на масовану нічну атаку. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав про пожежу в промисловій зоні. ЗМІ припускають, що ціллю міг стати військовий аеродром.

Влучання в районі аеродрому: дивіться відео

Як повідомила мер російського міста Світлана Камбулова, там нібито пошкоджені два багатоквартирні будинки, будівля коледжу, об'єкти промисловості та дитячий садок. Також, вона заявила, що нібито відомо про загиблого та трьох постраждалих.

Займання після атаки в Росії: дивіться відео

Згодом губернатор Слюсар повідомив, що кількість загиблих нібито зросла до трьох, а поранених – до 10 у Таганрозі та Неклинівському районі.

Наслідки влучання в Таганрозі / Фото з телеграму Exilenova+

Момент влучання в Таганрозі: дивіться відео (Увага! На відео може бути присутня нецензурна лексика, 18+)

Місцеві на відео стверджують, що, ймовірно, Росія втратила літак після атаки, але офіційного підтвердження наразі немає.

