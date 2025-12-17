Укр Рус
Новини світу У російських Саратові, Енгельсі та Ейську пролунали вибухи: під ударом зокрема НПЗ
17 грудня, 00:44
У російських Саратові, Енгельсі та Ейську пролунали вибухи: під ударом зокрема НПЗ

Сергій Попович
Основні тези
  • Вибухи пролунали у російських містах Саратов, Енгельс та Ейськ, після чого закрили аеропорти в Саратові та Пензі.
  • Повідомляється про атаку дронів ЗСУ та роботу російської ППО, зокрема, під ударом опинився Саратівський НПЗ.

У російському Саратові лунають вибухи. Вибухи також чули в Енгельсі та Ейську.

Місцеві повідомляють про майже вибиті вікна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у російських містах?

В аеропортах Саратова і Пензи закрили аеропорти і оголосили план "Килим". Повідомляється, що під атакою Саратівський НПЗ, який був під ударом вже неодноразово.

Також вибухи гриміли в околицях Ейська у Краснодарському краї. Повідомляється про роботу російської ППО. Російські телеграм-канали пишуть про нібито атаку дронів ЗСУ.

Місцеві чули щонайменше 3 вибухи в Ейську, від цього майже вилітали вікна у будинках. В небі вони бачили "велику вогняну кулю".

"Пошла возня": дивіться відео атаки дронів по Саратову (увага, присутня лайка!)

Вибухи у Саратові: дивіться відео

Низка вибухів прогриміла у Саратові: дивіться відео

Дрони двічі атакували хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області

  • Хімзавод "Дорогобуж" у Смоленській області Росії зазнав повторного удару в ніч на 16 грудня, а першого – 11 грудня.

  • Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, яка може використовуватися для виготовлення вибухових речовин.