У російських Саратові, Енгельсі та Ейську пролунали вибухи: під ударом зокрема НПЗ

У російському Саратові лунають вибухи. Вибухи також чули в Енгельсі та Ейську.

Місцеві повідомляють про майже вибиті вікна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у російських містах?

В аеропортах Саратова і Пензи закрили аеропорти і оголосили план "Килим". Повідомляється, що під атакою Саратівський НПЗ, який був під ударом вже неодноразово.

Також вибухи гриміли в околицях Ейська у Краснодарському краї. Повідомляється про роботу російської ППО. Російські телеграм-канали пишуть про нібито атаку дронів ЗСУ.

Місцеві чули щонайменше 3 вибухи в Ейську, від цього майже вилітали вікна у будинках. В небі вони бачили "велику вогняну кулю".

"Пошла возня": дивіться відео атаки дронів по Саратову (увага, присутня лайка!)

Вибухи у Саратові: дивіться відео

Низка вибухів прогриміла у Саратові: дивіться відео

