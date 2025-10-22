У Росії вигадали дивний спосіб для захисту хімзаводів від дронів
- Росія вирішила закупити обладнання для захисту хімзаводів від атак дронів.
- Експерт зазначає, що такі заходи можуть бути неефективними, витрати на них лише збагачують корупціонерів.
Атаки безпілотниками по російських підприємствах стають дедалі відчутнішими для Кремля. Тож окупанти ламають голову над тим, як захистити свої об'єкти від нових влучань.
Так один з ворожих хімзаводів вирішили захистити у досить цікавий спосіб. Як зауважив в ефірі 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, навряд чи це допоможе росіянам.
Як Кремль захищає свої заводи?
Ймовірно, цей хімзавод уже потрапляв під атаку БпЛА. Тепер у Росії оголосили тендер на закупівлю аеростатів для захисту своїх об'єктів від атак українських дронів.
Систему аеростатного захисту планують встановити на одному з хімзаводів у Тульській області. Ці аеростати мають розтягувати захисні сітки й огороджувати цей завод від дронових ударів.
Наскільки ефективний такий захист?
Варто зауважити, що це дороговартісне нововведення. До того ж воно було дієвим у часи Другої світової війни, коли не можна було використовувати велику кількість авіації.
Зараз ми кажемо про те, що декілька дронів можуть відволікати протиповітряну оборону, а надалі влучити в аеростати для того, щоб зменшити ефективність такого захисту. Умовно кажучи, ця сітка впаде росіянам на голову,
– підкреслив Анатолій Храпчинський.
Тож Кремль просто витратить кошти, а знаючи який рівень корупції є у Росії, то на цьому неабияк збагатяться. Загалом сітки є дієвим інструментом захисту, але не настільки, щоб захистити стратегічні об'єкти. Ба більше, розвідувальна інформація або додаткові інструменти допоможуть нам обійти захист росіян.
Де у Росії вибухало останнім часом?
- Неспокійно 21 жовтня було у Смоленську. Там безпілотники атакували ТЕЦ, на місці виникла пожежа. Місцева влада не повідомляла про наслідки, тому невідомо, чи були перебої зі світлом.
- Під ударами дронів перебували нафтобаза та Саранський механічний завод у Мордовії та Дагестані. Вороже міноборони відзвітувало про нібито 33 збиті безпілотники. Як відомо, мехзавод входить до російського оборонного комплексу та виготовляє боєприпаси й інше озброєння.
- Вночі 22 жовтня вдалося уразити завод з виробництва боєприпасів та ще один НПЗ. Мовиться про Махачкалінський нафтопереробний завод, що у республіці Дагестан. Відомо про влучання в одну з установок переробки на території підприємства.