Дрони атакували важливі російські об'єкти у Владімірі та Ярославлі
- У російських містах Владімір і Ярославль дрони атакували енергетичні об'єкти.
- Мовиться, зокрема, про підстанцію "Владімірская" і НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
У російських містах Владімір і Ярославль пролунали вибухи цієї ночі, 31 жовтня. Місцеві скаржилися на це у соціальних мережах.
У мережі пишуть, що це дрони атакували підстанцію та нафтовий об'єкт. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Атака БпЛА на Росію 31 жовтня: що відомо?
Очевидці повідомляли у мережі про потужні вибухи та польоти дронів. Атаку безпілотників цієї ночі, 31 жовтня, зафіксували щонайменше у кількох російських містах.
Зокрема, у Владімірі БпЛА влучили у промисловий об'єкт, попередньо, мовиться про підстанцію "Владімірская". Відео свідків показало пожежу у приміському селищі Енергетик, де ця підстанція й розташована. Це великий енергетичний об'єкт, важливий для живлення всього регіону.
Приліт по Владіміру: дивіться відео очевидців
Пожежа на підстанції "Владімірская": дивіться відео свідків
У Ярославлі у цей самий час також зафіксовано вибухи. Пишуть, вони сталися у районі НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
Офіційних коментарів тамтешньої влади поки що немає.
Зауважмо, далекобійні удари України саме по енергетичній інфраструктурі Росії сміливо можна вважати "блискучою стратегією". Саме так висловився у розмові з 24 Каналом британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.
Де ще були вибухи в Росії цієї доби?
У ніч проти 31 жовтня пожежа сталася на Орловській ТЕЦ. Це також через атаку дронів.
Осінтери писали про пошкодження обладнання. Тим часом місцевий губернатор все списав на уламки.