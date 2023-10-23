Від будинку залишилася тільки шахта ліфта: кричуще фото із Маріуполя
Джерело:Маріупольська міська рада
Про те, як багато зруйнованих будинків в Україні та наскільки страшним є життя в окупації, можуть свідчити фото чи розповіді людей.
Маріуполь, Буча, Ізюм після початку російсько-української війни стали містами-символами. Символами того, як багато зла може принести ворог на нашу землю.
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Що на фото
Маріупольська міська рада показала світлину з окупованого міста на Азові. На ньому видно тільки шість дверей до ліфта – від усього будинку вціліла тільки ліфтова шахта. Видно також зелену фарбу, збереглися кнопки – можна тільки уявити, скільки різних рук натискали на них у різних життєвих ситуаціях. На жаль, уже ніхто ніколи не буде нетерпеливитися і збігати сходами цього дому, не чекаючи на ліфт, або настійливо тиснути раз за разом на кнопку. Не лишилося ні сходів, ні навіть натяку на те, що тут був будинок, – ліфтова шахта наче акуратно відрізана і просто бовваніє в порожньому просторі. Так, як відрізані сотні і тисячі людей від звичного життя у власних затишних домівках, так, як маріупольці в окупації відірвані від України.
Від будинку залишилася тільки ліфтова шахта / Фото Маріупольська міська рада
Окупований Маріуполь в одному фото. Ось що залишилося від будинку, зруйнованого росіянами, – одна шахта ліфта. Сотні доль людей та мрій знищені,
– ідеться у підписі.
Зверніть увагу! Якщо ви жили в Маріуполі до війни, а потім війна вигнала вас із рідних домівок – шукайте центри "ЯМаріуполь", де вам допоможуть. Вони є у багатьох містах України.
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Останні новини Маріуполя
- Росіяни не справляються із міською інфраструктурою. Вони не вирішили проблем із ЖКГ, а нові будинки зводять без каналізації і водопостачання.
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