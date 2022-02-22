Від "Фашиста" до сім'ї прокурора: як заступник Венедіктової пов'язаний з кримінальним світом

Ірина Венедіктова назвала Офіс генпрокурора "оком государевим". Однак він – не "одноокий циклоп", адже очей в ОГП повно.

Буває, коли око-Венедіктова заплющується і, наприклад, іде у відпустку, але розплющується якесь інше око. Наприклад, Олексія Симоненка.

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Що відомо про Симоненка

Він є тим заступником, який підписав підозру Петру Порошенку, поки око-Венедіктова терміново заплющилося у відпустку. Або ж за таких же обставин забрав у НАБУ справу Олега Татарова й передав її до СБУ. Також він, коли курував справу підозрюваного Татарова, гуляв у цього ж підозрюваного на дні народження.

Про Симоненка вже трохи розповідали, коли Венедіктова тільки призначила його своїм заступником, а також про те, як за час служби в СБУ його "обласкав" увагою та орденами Валерій Хорошковський. Контакти з ним Симоненко тоді заперечив.

Розслідування Bihus.Info про Олексія Симоненка: дивіться відео



Ми розповімо про інший, значно пікантніший його зв'язок. В історії будуть 2 окремі сюжетні лінії: про майнові декларації заступника Венедіктової та про кримінального авторитета, який діяв в Києві у 80-х та 90-х роках – так званого "Фашиста".

До чого тут "Фашист"

Розпочнімо розповідь з В'ячеслава Пересецького. Це його прозвали "Фашистом". Розповідають, що він і його група з середини 80-х років активно займалися у столиці рекетом і крадіжками.

Про "Фашиста" і його особливості розповідав один із засновників українського Управління боротьби з організованою злочинністю Валерій Кур.

Він спочатку приходив до нас сюди, у суспільство, не як представник антисоціального середовища. Він приходив, як простий громадянин. Ніхто не знав, що він був "вор". Він був невдимим, не увійшов, як всі "класики",

– розповів Кур.

Хто входив до ОЗУ "Фашиста"? Частина прізвищ лунала у ЗМІ. Одне з них важливо запам'ятати: Сергій Красільніков, він же – "Макс". Зараз у цієї людини вже інше прізвище, але про це потім.

Деклараційні пригоди Симоненка

Деклараційні пригоди Олексія Симоненка почалися фактично одразу після того, як він сів у крісло заступника Венедіктової.

Тоді він не подав вчасно декларацію після призначення. НАЗК склало протокол про адміністративне порушення, але Печерський суд вирішив, що це не так. Однак така ситуація стало лише початком пригод.

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У нашій другій сюжетній лінії, яка потім зійдеться з першою, у В'ячеслава Пересецького ("Фашиста") проблеми із законом виникали більш серйозні. Втім, у 90-х роках він урізноманітнив свою діяльність. Мовилося не лише про рекет та крадіжки.

"Фашист" зрадив принципи старого злочинного світу. Він став, по суті… Ну, не скажу "баригою". Він став людиною, яка почала заробляти "бабки", та реалізовувати своє злочинне минуле,

– розповів Валерій Кур.

Очистити біополе можна було до або після походу на київський ринок "Виноградар". Це теж був бізнес Пересецького та його наближених людей. Цікаво, що про ОЗУ "Фашиста" ходить легенда, нібито вони, на відміну від інших угруповань, не контактували з правоохоронними органами. Однак Валерій Кур цю легенду заперечує.

Чому ми вирішили акцентувати на контактах ОЗУ "Фашиста" з правоохоронцями? Все-таки у нас один з головних героїв матеріалу – заступник генерального прокурора.



Олексій Симоненко обіймає посаду заступника генпрокурора / Фото пресслужби ОГП

Майну цього заступника може позаздрити не один бізнесмен. Наприклад, у його родини є будинок у Козині під Києвом. Не треба, мабуть, пояснювати, наскільки це дорого.

Дуже дивно й незрозуміло, як держслужбовець, працюючи стільки років на держслужбі, може собі його дозволити. Будинок, звичайно, записаний традиційно на дружину, але насправді жодних доказів успішного бізнесу дружини немає,

– розповіла голова ВО "Автомайдан" Катерина Бутко.

Згідно з декларацією, в цілому сім'я живе за гроші дружини Олени. Вона й заробляє на підприємницькій діяльності вдвічі більше, аніж її чоловік, і ще й запаси готівки має серйозні. Більшість майна – теж її.

З автомобілем дружини Mercedes у декларації виникла цікава ситуація: Симоненко вказав, що дружина придбала його за 80 тисяч гривень. Тим часом, ринкова вартість цього авто – приблизно 2 мільйони гривень.

Коли НАЗК перевіло декларацію заступника генпрокурора, то з'ясувало, що цей автомобіль ввезли на територію України з митною вартістю у 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тобто у 20 разів дорожче, аніж вказана ціна в декларації.

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Що з цього приводу пояснив НАЗК Симоненко? Що документів на купівлю авто не збереглося, і він вписав у декларації ціну зі слів дружини. Що ж, довіра – це дуже важлвио у подружньому житті. Особливо, коли забезпечуєш сім'ю не ти.

Ну а щодо декларації Олексія Симоненка в цілому: її повну перевірку НАЗК змогло провести лише з другої спроби. Першу довелося зупинити через сумнозвісне рішення Конституційного Суду восени 2020 року. Другу – провели, але виявили цілу купу порушень. Більшість з них – дрібні, але деякі точно умисні.

Притягнути до відповідальності за ці порушення Симоненка не вдалося. Причина – з моменту придбання авто вже збігли строки. Так заступник генпрокурора знову вийшов сухим з води.

Водночас Пересецький на зламі тисячоліть таки потрапив за ґрати на кілька років. Це було ударом по його злочинному угрупуванню. Значна частина членів перейшла до інших ОЗУ, але не всі. Ті, які були до "Фашиста" найближчими й на них записували бізнес, залишилися.

Зокрема, як розповідає Кур, не пішов від нього згаданий раніше Сергій Красільніков, відомий як Сергій Канакі. Він же – "Макс". Що ж, зводимо 2 сюжетні лінії.

Як Симоненко пов'язаний з кримінальним світом

Річ у тім, що прізвище Красільнікова ми можемо знайти в декларації заступника генпрокурора Симоненка. Він – співвласник двох земельних ділянок разом з дружиною заступника Венедіктової – Оленою Симоненко.

Щоправда, це прізвище з'явилося у декларації Симоненка лише після того, як НАЗК провело перевірку. Раніше співвласницею була вказана інша людина, від якої також можна провести зв'язок до Красільнікова.

Втім, НАЗК змусило Симоненка вказати реального співвласника землі: Костянтина Красільнікова. Зараз він теж змінив прізвище на Канакі.

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У 2000-х роках Олексій Симоненко прийшов працювати у прокуратуру Київської області. Невід'ємною частиною Київської області є й Обухівський район. Саме там у той же час Сергій Красільніков-Канакі став депутатом районної ради від "Партії регіонів".

В Обухівському районі він став одним з лідерів "Партії регіонів", сідав і в крісло заступника голови Обухівської РДА. Потім Сергій Канакі став депутатом Київської облради від "Партії регіонів".

Водночас Симоненко майже одночасно прийшов в СБУ й почав отримувати нагороди від Валерія Хорошковського. Потім почалася Революція Гідності, тож "Партія регіонів" стала неактуальною. Хорошковський – теж.

Однак Канакі актуальним залишився – для партії Юлії Тимошенко "Батьківщина". Наразі він – депутат Обухівської райради саме від цієї політсили. Крім того, Сергій Красільніков-Канакі – землевласник і батько синів-землевласників.

Продовження розслідування про те, що поєднало сім'ю заступника генпрокурора з сім'єю наближеного кримінального авторитета "Фашиста" – дивіться у повному випуску Bihus.Info.