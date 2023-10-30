Мобілізація в Україні: чи можна не з'явитися в ТЦК, якщо повістку видано незаконно

В Україні триває загальна мобілізація, чоловіки від 18 до 60 років, яким вручили повістки, мають прибути до військкомату. Однак, якщо повістку вручили із порушенням правил, то військовозобов'язаний може не з'являтися до ТЦК.

Як зрозуміти, що повістку виписали не за правилами, розповіла юристка Тетяна Козян.

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Коли можна не з'являтися за повісткою до ТЦК

Якщо повістка видана із порушенням, то чоловік має право не приходити до військкомату. Так, закон передбачає, що належно врученою є лише та повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання. Тому, якщо замість військовозобов'язаного підпис про отримання повістки поставив хтось із його родичів, то чоловік може не з'являтися до ТЦК.

Водночас, нагадує юристка, вручати повістку військовозобов'язаним можуть будь-де: за місцем проживання, на вулиці, за місцем роботи, на блокпостах тощо.

Який повинна мати вигляд "правильна" повістка

Відповідно до нового порядку військового обліку, повістка мусить містити такі дані:

назву "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Мобілізація в Україні: що відомо