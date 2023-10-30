Мобілізація в Україні: чи можна не з'явитися в ТЦК, якщо повістку видано незаконно
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні триває загальна мобілізація, чоловіки від 18 до 60 років, яким вручили повістки, мають прибути до військкомату. Однак, якщо повістку вручили із порушенням правил, то військовозобов'язаний може не з'являтися до ТЦК.
Як зрозуміти, що повістку виписали не за правилами, розповіла юристка Тетяна Козян.
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Коли можна не з'являтися за повісткою до ТЦК
Якщо повістка видана із порушенням, то чоловік має право не приходити до військкомату. Так, закон передбачає, що належно врученою є лише та повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання. Тому, якщо замість військовозобов'язаного підпис про отримання повістки поставив хтось із його родичів, то чоловік може не з'являтися до ТЦК.
Водночас, нагадує юристка, вручати повістку військовозобов'язаним можуть будь-де: за місцем проживання, на вулиці, за місцем роботи, на блокпостах тощо.
Який повинна мати вигляд "правильна" повістка
Відповідно до нового порядку військового обліку, повістка мусить містити такі дані:
- назву "ПОВІСТКА";
- ПІБ військовозобов’язаного;
- адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;
- номер повістки;
- номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;
- дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;
- найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;
- підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;
- дату видачі повістки;
- мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.
Мобілізація в Україні: що відомо
- В Україні планують скоротити терміни проходження ВЛК. Тепер проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби може тривати не більше як 4 робочі дні, лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні, інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.
- У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує дозволяти військовозобов'язаним чоловікам "платний" виїзд за кордон. Щоб виїхати з України, вони мають відкрити рахунок у державному банку з мінімальним внеском 12 945 гривень. Після цього його пропонують поповнювати кожного місяця під час перебування за кордоном на близько 2 800 гривень з наданням банку дозволу переказувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.
- Деякі чоловіки можуть отримувати повістки повторно. Це означає, що вони не з'явилися до ТЦК за першою. Також повістки можуть вручити повторно деяким військовозобов'язаним, які вже отримували її після початку повномасштабної агресії, або самостійно приходили до ТЦК і ставали на облік, однак з того часу досі не були призвані. Крім того, повторно до ТЦК можуть викликати для перевірки персональних даних.