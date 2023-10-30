Мобилизация в Украине: можно ли не явиться в ТЦК, если повестка вручена незаконно
Источник:"РБК-Украина"
В Украине идет всеобщая мобилизация, мужчины от 18 до 60 лет, которым вручили повестки, должны прибыть в военкомат. Однако если повестку вручили с нарушением правил, то военнообязанный может не являться в ТЦК.
Как понять, что повестку выписали не по правилам, рассказала юрист Татьяна Козян.
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Когда можно не появляться за повесткой в ТЦК
Если повестка выдана с нарушением, то мужчина имеет право не приходить в военкомат. Так, закон предусматривает, что надлежаще вручена только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Поэтому если вместо военнообязанного подпись о получении повестки поставил кто-то из его родственников, то мужчина может не являться в ТЦК.
В то же время, напоминает юрист, вручать повестку военнообязанным могут где угодно: по месту жительства, на улице, по месту работы, на блокпостах и т.д.
Как должна выглядеть "правильная" повестка
Согласно новому порядку военного учета, повестка должна содержать следующие данные:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которого выдало повестку.
Мобилизация в Украине: что известно
- В Украине планируют сократить сроки прохождения ВВК. Теперь проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе может длиться не более 4 рабочих дней, лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней, инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.
- В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешать военнообязанным мужчинам "платный" выезд за границу. Чтобы уехать из Украины, они должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом в 12 945 гривен. После этого его предлагают пополнять каждый месяц во время пребывания за границей около 2 800 гривен с предоставлением банку разрешения переводить эти взносы на спецсчет ВСУ.
- Некоторые мужчины могут получать повестки повторно. Это значит, что они не явились в ТЦК за первой. Также повестки могут вручить повторно некоторым военнообязанным, которые уже получали ее после начала полномасштабной агрессии или самостоятельно приходили в ТЦК и становились на учет, однако с тех пор до сих пор не были призваны. Кроме того, повторно в ТЦК могут вызвать для проверки персональных данных.