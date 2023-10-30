Мобилизация в Украине: можно ли не явиться в ТЦК, если повестка вручена незаконно

30 октября 2023, 17:43
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Источник:

"РБК-Украина"

В Украине идет всеобщая мобилизация, мужчины от 18 до 60 лет, которым вручили повестки, должны прибыть в военкомат. Однако если повестку вручили с нарушением правил, то военнообязанный может не являться в ТЦК.

Как понять, что повестку выписали не по правилам, рассказала юрист Татьяна Козян.

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Когда можно не появляться за повесткой в ТЦК

Если повестка выдана с нарушением, то мужчина имеет право не приходить в военкомат. Так, закон предусматривает, что надлежаще вручена только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Поэтому если вместо военнообязанного подпись о получении повестки поставил кто-то из его родственников, то мужчина может не являться в ТЦК.

В то же время, напоминает юрист, вручать повестку военнообязанным могут где угодно: по месту жительства, на улице, по месту работы, на блокпостах и т.д.

Как должна выглядеть "правильная" повестка

Согласно новому порядку военного учета, повестка должна содержать следующие данные:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;
  • дату выдачи повестки;
  • мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которого выдало повестку.

Мобилизация в Украине: что известно

  • В Украине планируют сократить сроки прохождения ВВК. Теперь проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе может длиться не более 4 рабочих дней, лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней, инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.
  • В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает разрешать военнообязанным мужчинам "платный" выезд за границу. Чтобы уехать из Украины, они должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом в 12 945 гривен. После этого его предлагают пополнять каждый месяц во время пребывания за границей около 2 800 гривен с предоставлением банку разрешения переводить эти взносы на спецсчет ВСУ.
  • Некоторые мужчины могут получать повестки повторно. Это значит, что они не явились в ТЦК за первой. Также повестки могут вручить повторно некоторым военнообязанным, которые уже получали ее после начала полномасштабной агрессии или самостоятельно приходили в ТЦК и становились на учет, однако с тех пор до сих пор не были призваны. Кроме того, повторно в ТЦК могут вызвать для проверки персональных данных.

Автор: Анастасія Колеснікова