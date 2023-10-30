Как понять, что повестку выписали не по правилам, рассказала юрист Татьяна Козян.

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Когда можно не появляться за повесткой в ТЦК

Если повестка выдана с нарушением, то мужчина имеет право не приходить в военкомат. Так, закон предусматривает, что надлежаще вручена только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Поэтому если вместо военнообязанного подпись о получении повестки поставил кто-то из его родственников, то мужчина может не являться в ТЦК.

В то же время, напоминает юрист, вручать повестку военнообязанным могут где угодно: по месту жительства, на улице, по месту работы, на блокпостах и т.д.

Как должна выглядеть "правильная" повестка

Согласно новому порядку военного учета, повестка должна содержать следующие данные:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которого выдало повестку.

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