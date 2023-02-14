Боєприпаси та ППО, але не винищувачі: які рішення ухвалили на "Рамштайні"

Засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 14 лютого, принесло низку сюрпризів як приємних, так і не дуже. Партнери України готують потужний пакет допомоги, однак тема літаків все ще залишається відкритою.

Окрім "танкового кулака" для України, на засіданні обговорювалося питання запасів боєприпасів, які потрібні ЗСУ для відбиття ворожих атак та контрнаступу. Однак питання винищувачів та далекобійних ракет все ще залишається відкритим і з цього приводу надходять різні повідомлення. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій підбив підсумки чергового "Рамштайну" та розмов, що точилися довкола зустрічі.

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Вирішальний момент війни: Зеленський отримав важливу інформацію від США

Напередодні "Рамштайну видання The Washington Post писало, що американські чиновники повідомили українській владі, що настав вирішальний момент, щоб змінити траєкторію війни та досягти значних успіхів на полі бою.

Чиновники адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане вже цієї весни, коли, як очікується, Росія розпочне наступ, а Україна – контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території. Хоча, така оцінка дещо не корелюється із попередньою заявою генсека НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що російський наступ уже почався.

Однак The Washington Post повідомляє, що про критичний характер наступних кількох місяців Києву прямо повідомили високопосадовці адміністрації Байдена, зокрема заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман і заступник міністра оборони Колін Каль, які особисто відвідали Україну минулого місяця.

Окрім того, видання зазначає, що за тиждень до візиту команди Байдена, до Києва прибув і директор ЦРУ Вільям Бернс, який поінформував президента Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії найближчими місяцями та наголосив на невідкладності моменту.

Тобто, США закликають до того, про що експерти говорять вже давно – ЗСУ мають відбити наступ росіян навесні і одразу ж перейти у контрнаступ для звільнення українських територій.

ЗМІ назвали критичні моменти у військовій підтримці України

The Washington Post розкриває певні критичні моменти у підтримці України з боку союзників. Наразі, як пише видання, влада США каже, що готова підтримувати Україну якомога довше, при цьому попереджає, що до літа Київ може вичерпати поточний, вже оголошений пакет американської допомоги. Отже, наразі партнери мають працювати над нарощуванням допомоги.

І, наприклад, США першими зробили перший крок у цьому напрямку. Важливо розуміти контекст. Як пише The Washington Post, в Байдена кажуть, що нещодавні пакети допомоги від США та союзників є найкращим шансом Києва рішуче змінити хід війни. Мовляв, це прекрасний шанс зробити прорив на тих танках та іншій бронетехніці, які вже анонсовані.

І тут криється суто політична складова, адже багато республіканців у Палаті представників вже натякають на те, що треба скорочувати допомогу Україні. Тож, перед Байденом постало складне питання – як переконати Конгрес у тому, що підтримку варто продовжувати. Тобто, це такий собі натяк на те, що далі вибивати гроші на підтримку буде складніше.

Однак не варто впадати у відчай. Річ у тім, що заява Вашингтона про те, що критичний момент війни настане саме цієї весни, зроблена не просто так. Наразі важливість цієї заяви активно просувають американські посадовці. Зокрема, підкреслюючи важливість цього моменту для адміністрації Байдена, віцепрезидент Харріс, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас прямують зараз на Мюнхенську конференцію з безпеки, а Джо Байден планує свій візит до Польщі, якраз на річницю російського вторгнення в Україну. Обидві події відбудуться вже після саміту "Рамштайн". А отже головні заяви пролунають дещо пізніше.

Зокрема, адміністрація Байдена перед оголошеним європейським турне наразі працює з Конгресом, щоб схвалити ще одну бюджетну та військову допомогу Києву в розмірі 10 мільярдів доларів. Водночас США готують оголошення про запровадження нових санкцій проти Росії. І це має стати сигналом для європейських партнерів, що боротьба все ще триває, і адміністрація Байдена тісно працює із європейськими союзниками.

Боєприпаси та ППО: про що говорили на "Рамштайні"

Глава Пентагону Ллойд Остін, під час відкриття засідання "Рамштайну" заявив, що країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку, аби допомогти ЗСУ навесні перейти в контрнаступ.

Найперше питання, яке стояло на порядку денному, – це останні узгодження щодо постачання західних танків для контрнаступу ЗСУ. За словами голови Пентагону, вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва.

Зокрема, танкова коаліція "Леопардів" наразі складається з таких країн, як Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Окрім того, інше обладнання, а також додаткові радянські танки Т-72 передадуть США та Чехія.

На додачу до цього інші партнери зголосилися допомогти у постачанні боєприпасів. Тобто, саме сьогодні втілюються ті плани, про які напередодні говорив Олаф Шольц, який запевняв, що танкова коаліція має складатися не лише з тих, хто передає танки, але і з тих, хто готовий їх ремонтувати та надавати до них боєприпаси.

Слід звернути увагу на цікавий епізод – Норвегія відправляє в Україну вісім танків Leopard 2 і додатково ще чотири танки спеціального призначення. Може здатися, що цього замало, однак тут варто розуміти, що 8 танків Leopard 2 становлять майже чверть всього парку бойових машин Норвегії. Тому Міністерство оборони країни заявило, що воно також профінансує додаткові боєприпаси та будь-які необхідні запасні частини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький "весняний пакет" військової допомоги для України вже в дорозі. Йдеться про 14 танків від Німеччини та ще три – від Португалії.

Німеччина закриє проблему боєприпасів

Однак Пісторіус додав, що пріоритетом зараз є зміцнення української ППО та постачання боєприпасів. Також Пісторіус висловився щодо очікувань від війни в Україні. Німецький міністр вважає, що найближчим часом бойові дії, на жаль, не закінчаться.

Щодо ППО та запасів боєприпасів, то Пісторіус додав, що Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні. Берлін вже уклав договір з компанією Rheinmetall. Отже, дефіциту в снарядах не буде. Також глава Бундесверу зазначив, що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. І як зазначають джерела в Брюсселі, це має відбутися навесні.

Авіації та далекобійні ракети: хто гальмує передачу винищувачів

Щодо авіації та далекобійних ракет, то все не так однозначно. Зокрема, відомо, що це питання точно обговорюється на "Рамштайні", однак низка західних посадовців чомусь вважають, що наразі варто зосередитися саме на бронетехніці та боєприпасах. Натомість питання винищувачів нібито може бути розглянуто пізніше. Зокрема, на це натякали і в Німеччині, і у Франції, і в Британії. Хоча, генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що це питання точно буде обговорюватися на "Рамштайні".

Однак питання винищувачів, швидше за все, просто перебуває у політичній площині, а отже має пройти стадію політичних дискусій. Наприклад, видання Financial Times чітко відзначило, що США все ж можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дозволити їх реекспорт іншими країнами.

За даними джерел у Вашингтоні, чиновники у США визнають, що в міру затягування війни, Київ отримає "досконалішу авіацію, або принаймні США дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн".

Для України питання постачання винищувачів не менш важливе, аніж питання постачання боєприпасів. Але головну увагу на сьогоднішньому "Рамштайні" приділяли саме питанням постачання Україні боєприпасів і систем ППО. На думку міністрів оборони країн НАТО, саме це першочергово необхідно українській армії на тлі наступу Росії. Мовляв, винищувачі наразі не є настільки ефективними проти російських Військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО.

Окрім того, наразі у ЗМІ з'явилася інформація щодо того, що, мовляв, США відмовляються передавати Україні ракети ATACAMS, через те, що їх не так багато на складах, а частина з них вже у партнерів. І наразі експерти вже зазначають, що навряд чи у новому пакеті допомоги від США ми почуємо про літаки F-16 та ракети ATACAMS.

Однак варто додати одну важливу деталь, озвучену Зеленським під час візиту до Лондона. Тоді він сказав, що ми просунулися у рішенні щодо ракет великої дальності та підготовки наших пілотів.

Разом з тим, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відверто заявив, що дискусії про передачу Україні західних винищувачів завершаться позитивним рішенням. Але для цього потрібен тиск.

Не "Рамштайн": коли слід очікувати "гучної" допомоги для України