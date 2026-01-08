Уряд готує дозвіл працювати вдома через погодні умови, – Зеленський

Через суттєве погіршення погодних умов та різке зниження температури уряд ухвалив низку заходів для захисту громадян. Так, освітні заклади можуть перейти на дистанційний формат навчання, а підприємства та установи – на віддалений режим роботи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та президента Володимира Зеленського.

Працівники яких установ працюватимуть віддалено?

У четвер, 8 січня, через суттєве погіршення погодних умов по всій території України уряд ухвалив відповідні рішення, аби вберегти населення від негоди.

Так, обласні адміністрації разом з комісіями ТЕБ та НС мають вирішити, як перевести підприємства та установи на віддалений формат роботи там, де це потрібно. Винятком у цій ситуації є критична інфраструктура та об'єкти, де працювати дистанційно неможливо через воєнний стан.

Водночас місцева влада має врахувати ці заходи, аби не порушити роботу важливих підприємств.

Раніше Зеленський анонсував відповідні рішення уряду. Президент наголошував на необхідності створення безпечних умов для роботи населення у регіонах, де є значні проблеми через негоду.

І домовилися з прем'єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома,

– додав президент.

Яка погода наразі в Україні?