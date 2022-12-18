Геній Пеле, естетика Зідана та гармата Мбаппе: топ-5 голів у фіналах чемпіонату світу – відео

На чемпіонатах світу чим далі, тим менше забивають м'ячів у фіналах. Із 1986 року лише у двох матчах було забито 3+ голи. Втім, своя краса у вирішальних ударах теж є. Пропонуємо вам підбірку найбільш красивих м'ячів на Мундіалях.

Фінал чемпіонату світу 2022 відбудеться вже 18 грудня. За Кубок світу посперечаються збірні Аргентини та Франції. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за київським часом.

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За весь час на чемпіонатах світу було проведено 20 фіналів Мундіалів. Лише у 1950 році не було саме фінального матчу, тоді чемпіоном стала команда, яка виграла фінальну групу (а саме – Уругвай).

У цих 20 матчах було забито 74 голи, що дорівнює 3,7 точним ударам за один матч. Доволі непоганий показник як для фіналів, але тут варто робити скидку на якість футболу у XX та XXI сторіччях.

Для 50-60 років було нормальним забити по 5-7 голів за матч. А ось починаючи з 2000 року було забито всього 12 голів у фіналах (2,4 з гру). При чому ситуацію сильно виправив фінал-2018, коли Франція та Хорватія набили шість голів (4:2).

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24 канал відібрав п'ятірку найбільш красивих голів в історії фіналів чемпіонату світу. Одразу варто відзначити, що фінали 1930-1938 років не враховувались, адже якість картинки не дозволяє сформувати уявлення про ті матчі. Всі голи розташовані у хронологічній послідовності.

ЧС-1958. Пеле. Бразилія – Швеція 5:2

"Король футболу" Пеле набив аж 12 голів на чемпіонатах світу. В тому числі тричі він відзначився у фіналах – дубль у 1958 році та гол у 1970-му. Найефектнішим варто визнати його перший гол шведам.

За рахунку 2:1 на 55 хвилині бразилець показав магічну техніку, яка допомогла бразильцям збільшити відрив. Пеле відіграв за допомогою фінта опонента на вході у чужий майданчик і зльоту вколотив м'яч у ворота Свенссона. У підсумку Бразилія виграла 5:2 і здобула свій перший з п'яти Кубків світу.

Краса від Пеле (з 6:11):

ЧС-1982. Марко Тарделлі. Італія – ФРН 3:1

У мадридському фіналі Мундіалю було забито кілька класних голів. Варто виділити і класне взяття воріт від Альтобеллі (третій гол Італії), і гол престижу від Брайтнера ударом зльоту. Втім, у перелік найкращих був обраний м'яч від Марко Тарделлі.

"Скуадра Адзурра" вела з мінімальним рахунком і гол нападника Юве фактично закрив гру. На 69 хвилині гравець отримав м'яч перед чужим майданчиком, підробив його для удару і потужним пострілом з лівої прошив Шумахера. Для Італії це був третій Кубок світу, але все ж перший – після 50-річної перерви.

Відео голу Тарделлі:

ЧС-2002. Роналдо. Бразилія – Німеччина 2:0

Мундіаль у Японії та Кореї став зірковим часом для "Зубастика" Роналдо. Бразильський нападник з найжахливішою зачіскою в світі відзначився аж вісьмома голами на ЧС, у тому числі двічі – у фіналі.

Якщо його перший гол можна списати на помилку від Кана, то другий вийшов естетично класним. Правда, головну заслугу в голі варто віддати Рівалдо. Після пасу Клеберсона на 79 хвилині форвард Барселони стягнув на собі двох захисників.

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Втім по воротах він не пробив, а пропустив на вільного Роналдо, який вдруге засмутив кіпера німців. Той тріумф для бразильців став п'ятим в історії і мабуть мало хто міг повірити, що трофейна пауза "пентакампеоне" затягнеться більш ніж на 20 років.

Відео дубля Роналдо:

ЧС-2006. Зінедін Зідан. Італія – Франція 1:1 (пен. – 5:3)

Можете дивуватись, але у хіт-парад найкращих м'ячів у фіналах ЧС увійшов … гол з пенальті. Можливо, вся магія заключається у персоні геніального Зідана, який на останньому в своїй кар'єрі турнірі витягнув на собі у фінал збірну Франції.

Вже на 6 хвилині французи отримали право на пенальті після того, як майбутній "герой фіналу" Матерацці збив у своєму майданчику Малуда. До м'яча підійшов Зізу і витонченою "паненкою" забив у ворота Буффона. М'яч навіть вилетів назад у поле, але і без VAR арбітр побачив, як снаряд опинився за лінією воріт.

Шикарна "паненка" від Зідана:

Тоді здавалось, що французи мчать до свого другого чемпіонства, але на авансцену знову вийшов той-таки Матерацці. Спочатку Марко зрівняв рахунок після кутового, а в екстратаймах спровокував Зідана на вилучення. Італія ж у серії пенальті здобула четвертий Кубок світу.

ЧС-2018. Кіліан Мбаппе. Франція – Хорватія 4:2

Як і у випадку з фіналом-1982, одразу два голи могли б претендувати на цей хіт-парад. Мова про третій і четвертий м'ячі французів, які по суті добили хорватів. Спочатку Погба з двох спроб красивим ударом вразив ворота Субашича. Але більш ефектним виявився постріл Мбаппе на 65 хвилині.

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Прийнявши м'яч від Люки Ернандеса, Кіліан змістився у центр і метрів з 25-ти завдав точного удару в нижній лівий кут воріт Хорватії. Той матч приніс "Ле Бле" другий трофей чемпіонів світу, а вже у Катарі Мбаппе і компанія спробують захистити цей трофей.

Як Мбаппе добив хорватів (з 7:01):