Гений Пеле, эстетика Зидана и пушка Мбаппе: топ-5 голов в финалах чемпионата мира – видео

На чемпионатах мира чем дальше, тем меньше забивают мячи в финалах. С 1986 года только в двух матчах было забито 3+ гола. Впрочем, своя красота в решающих ударах тоже есть. Предлагаем вам подборку самых красивых мячей на Мундиалях.

Финал чемпионата мира 2022 года состоится уже 18 декабря. За Кубок мира поспорят сборные Аргентины и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

За все время на чемпионатах мира было проведено 20 финалов Мундиалов. Только в 1950 году не было именно финального матча, тогда чемпионом стала команда, выигравшая финальную группу (а именно Уругвай).

В этих 20 матчах было забито 74 гола, что равняется 3,7 точным ударам за один матч. Довольно неплохой показатель для финалов, но здесь стоит делать скидку на качество футбола в XX и XXI веках.

Для 50-60 лет было нормально забить по 5-7 голов за матч. А вот начиная с 2000 года было забито всего 12 голов в финалах (2,4 с игру). При чем ситуацию сильно поправил финал-2018, когда Франция и Хорватия набили шесть голов (4:2).

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24 канал отобрал пятерку самых красивых голов в истории финалов чемпионата мира. Сразу стоит отметить, что финалы 1930-1938 годов не учитывались, п оскольку качество картинки не позволяет сформировать представление о матчах. Все голы расположены в хронологической последовательности.

ЧМ-1958. Пеле. Бразилия – Швеция 5:2

"Король футбола" Пеле набил 12 голов на чемпионатах мира. В том числе трижды он отличился в финалах – дубль в 1958 году и гол в 1970-м. Самым эффектным следует признать его первый гол шведам.

При счете 2:1 на 55 минуте бразилец показал магическую технику, которая помогла бразильцам увеличить отрыв. Пеле отыграл с помощью финта оппонента на входе в чужую площадку и взлет вколотил мяч в ворота Свенссона. В итоге Бразилия выиграла 5:2 и завоевала свой первый из пяти Кубков мира.

Красота от Пеле (с 6:11):

ЧМ-1982. Марк Тарделли. Италия – ФРГ 3:1

В мадридском финале Мундиаля были забиты несколько классных голов. Следует выделить и классное взятие ворот от Альтобелли (третий гол Италии), и гол престижа от Брайтнера ударом взлета. Впрочем, в список лучших был выбран мяч от Марко Тарделли.

"Скуадра Адзурра" вела с минимальным счетом и гол нападающего Юве фактически закрыл игру. На 69 минуте игрок получил мяч перед чужой площадкой, подделал его для удара и мощным выстрелом из левой прошил Шумахера. Для Италии это был третий Кубок мира, но все же первый после 50-летнего перерыва.

Видео гола Тарделли:

ЧМ-2002. Роналдо. Бразилия – Германия 2:0

Мундиаль в Японии и Корее стал звездным временем для "Зубастика" Роналдо. Бразильский нападающий с самой ужасной прической в мире отличился восемью голами на ЧМ, в том числе дважды – в финале.

Если его первый гол можно списать на ошибку от Кана, то второй получился эстетически классным. Правда, главную заслугу в голе следует отдать Ривалдо. После паса Клеберсона на 79 минуте форвард Барселоны стащил на себе двух защитников.

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Впрочем по воротам он не пробил, а пропустил на свободного Роналдо, вторично огорчившего кипера немцев. Тот триумф для бразильцев стал пятым в истории и, пожалуй, мало кто мог поверить, что трофейная пауза "пентакампеоне" затянется более чем на 20 лет.

Видео дубля Роналдо:

ЧМ-2006. Зинедин Зидан. Италия – Франция 1:1 (пен. – 5:3)

Можете удивляться, но в хит-парад лучших мячей в финалах ЧМ вошел … гол с пенальти. Возможно, вся магия заключается в персоне гениального Зидана, который на последнем в карьере турнире вытащил на себе в финал сборную Франции.

Уже на 6-й минуте французы получили право на пенальти после того, как будущий "герой финала" Матерацци сбил в своей площадке Малуда. К мячу подошел Зизу и изящной "паненкой" забил в ворота Буффона. Мяч даже вылетел в поле, но и без VAR арбитр увидел, как снаряд оказался за линией ворот.

Шикарная "барышня" от Зидана:

Тогда казалось, что французы мчатся к своему второму чемпионству, но на авансцену снова вышел Матерацци. Сначала Марко сравнял счет после углового, а в экстратаймах спровоцировал Зидана на изъятие. Италия же в серии пенальти завоевала четвертый Кубок мира.

ЧМ-2018. Килиан Мбаппе. Франция – Хорватия 4:2

Как и в случае с финалом-1982, сразу два гола могли бы претендовать на этот хит-парад. Речь о третьем и четвертом мяче французов, по сути добивших хорватов. Поначалу Погба с двух попыток красивым ударом поразил ворота Субашича. Но более эффектным оказался выстрел Мбаппе на 65-й минуте.

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Приняв мяч от Люки Эрнандеса, Килиан сместился в центр и метров с 25 нанес точный удар в нижний левый угол ворот Хорватии. Этот матч принес "Ле Блэ" второй трофей чемпионов мира, а уже в Катаре Мбаппе и компания попытаются защитить этот трофей.

Как Мбаппе добил хорватов (с 7:01):